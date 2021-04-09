Правительство расширило доступ к льготным кредитам для резидентов ТОР на Дальнем Востоке

Как сообщается на сайте правительства, теперь займы на особых условиях выдаются под инвестиционные проекты стоимостью от 10 млн до 2,5 млрд рублей каждый (без учёта НДС). Ранее пороговые значения составляли 30 млн и 1,5 млрд соответственно. При этом если льготное финансирование запрашивается на реализацию сразу нескольких инициатив, их общая стоимость может достигать 5 млрд рублей (ранее — 3 млрд).