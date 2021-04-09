Рыбопереработчикам Приморья выделили более 18 миллионов рублей

Рыболовецкому колхозу «Новый мир» и Преображенской базе тралового флота компенсировали затраты на покупку нового оборудования — предприятиям выделили более 18 миллионов рублей. Господдержка позволит им нарастить объемы производства и обеспечить жителей Приморья доступной рыбой, сообщили в правительстве края.

В региональном агентстве по рыболовству отметили, что на поддержку рыбоперерабатывающих предприятий в этом году из бюджета Приморского края направлено около 18,6 миллионов рублей — эти деньги предназначены для возмещения части затрат на приобретение оборудования. «Преображенская база тралового флота получила 1,9 миллиона рублей. Остальные средства предусмотрены для рыболовецкого колхоза „Новый мир“, который построил завод по переработке минтая в Большом Камне», — рассказали в ведомстве. Кроме того, в 2021 году в краевом бюджете заложено 57 миллионов рублей на производство рыбных консервов на экспорт. По словам специалистов, данная мера государственной поддержки разработана в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Стоит отметить, что в Приморском крае в 2020 году выпустили более 700 тысяч тонн рыбопродукции, произвели 123,4 миллиона банок консервов и пресервов. По поручению губернатора Олега Кожемяко в регионе работает программа «Приморская рыба», которая даёт возможность приморцам купить рыбу и консервы по доступным ценам в торговых сетях края.

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