На Курилах построят рыбоперерабатывающий хаб

Уточняется, что новый комплекс на острове Итуруп сможет перерабатывать до 500 тонн белой рыбы и до 400 тонн лососевых пород рыб ежедневно. На заводе будет перерабатываться минтай и треска на филе. В лососевую путину завод обеспечит 500 рабочих мест. В разные сезоны на современных производственных мощностях будет обрабатываться разная рыба.