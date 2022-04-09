На Курилах построят рыбоперерабатывающий хаб

Как сообщили в правительстве Сахалинской области, в ближайшие годы на островах Курильской гряды возведут ещё пять таких объектов. Кроме того, в планах предпринимателей — реализация проектов по развитию марикультуры.
Уточняется, что новый комплекс на острове Итуруп сможет перерабатывать до 500 тонн белой рыбы и до 400 тонн лососевых пород рыб ежедневно. На заводе будет перерабатываться минтай и треска на филе. В лососевую путину завод обеспечит 500 рабочих мест. В разные сезоны на современных производственных мощностях будет обрабатываться разная рыба.
Например, намечено изготавливать фарш сурими. Сырьё — мясо белых рыб, из которого изготавливают популярные у дальневосточников «крабовые» палочки.