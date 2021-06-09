Мертвые предпринимательские души

С начала 2021 года количество «лишенцев» составило уже 4200. Тенденция, как говорится, на лицо. Но самое неприятное в данной ситуации — предприниматели могут даже не догадываться о том, что они уже не имеют право продолжать свою деятельность. И продолжаться это будет до тех пор, пока ИП не столкнется с проблемами при регистрации сделок или банковского обслуживания, так как налоговая не обязана никого уведомлять о своих действиях. Более того, «ИПшники» сами должны проверять Электронную версию «Вестника государственной регистрации», куда вносят решения о скорой ликвидации ИП. Если после появления соответствующей записи в «Вестнике», предприниматель не обратится в ФНС в течение 30 дней, то его «закроют» автоматически.