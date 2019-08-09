"Аэрофлот" вернулся на Сахалин

– Для такой огромной страны, как наша, воздушный транспорт – социальная необходимость. Мы в «Аэрофлоте» понимаем всю важность доступности транспортных услуг для граждан, независимо от региона проживания, – подчеркнул генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев. – Наш стратегический приоритет – повышение мобильности россиян. Открытие нового рейса между Москвой и Южно-Сахалинском создаст дополнительные условия для развития деловой активности, новые возможности для отдыха и путешествий, улучшит транспортную связанность Сахалина с центром страны.