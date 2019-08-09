Главная ярмарка развернется на центральной площади Владивостока

Главная ярмарка развернется на центральной площади Владивостока

9 августа 2019, 14:40
Бизнес
Жителей и гостей Владивостока приглашают приобрести свежие фрукты и овощи

Жителей и гостей Владивостока приглашают приобрести свежие фрукты и овощи

В субботу и воскресенье, 10 и 11 августа, на площади Борцов революции развернётся общегородская сельскохозяйственная ярмарка. Жители и гости дальневосточной столицы смогут приобрести свежие продукты напрямую от производителя. У местных фермеров в разгаре сезон сбора урожая этого года, поэтому на ярмарке можно купить свежие овощи, а также арбузы и дыни. Также в широком ассортименте представлена продукция приморских производителей – хлеб и хлебобулочные изделия, молочная продукция, мясные и колбасные изделия, рыба мороженая и рыбопродукция, яйцо куриное, дикоросы, продукция пчеловодства. Ярмарка будет работать в выходные дни, 10 и 11 августа. Жителей и гостей Владивостока приглашают на площадь Борцов революции в субботу с 9:00 до 18:00 и в воскресенье с 9:00 до 17:00. Фото из архива

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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