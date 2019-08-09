Обманутым дольщикам Приморья обещаны 200 тысяч квадратных метров жилья

Губернатор отметил, что строительство жилья в крае не покрывает спрос, и в течение 4 ближайших лет ввод надо довести до уровня свыше 1 миллиона квадратных метров в год. Причем вводимое новое жилье должно быть действительно доступным для населения. «Квадрат» по 100-120 тысяч рублей сегодня – это дорого, и строить надо дешевле, особенно для молодых семей. При этом и для самих строителей это должно быть выгодным.