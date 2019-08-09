Синдзо Абэ возглавит делегацию Японии на ВЭФ

Участники подчеркнули, что японская делегация традиционно примет активное участие в мероприятиях спортивной программы Форума, в том числе в матчевой встрече по сумо и ежегодном Международном турнире по дзюдо имени Дзигоро Кано среди юношей и девушек до 18 лет под патронатом Президента Российской Федерации Владимира Путина и Премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Также было отмечено, что в рамках выставки «Улица Дальнего Востока» будет организована беседка Японии, которая станет символом спортивного братства двух стран. Японская сторона получила приглашение к совместной организации мероприятий на этой площадке.