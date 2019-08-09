В Приморье завод "Соллерс" выпустил первые двигатели

В Приморье завод "Соллерс" выпустил первые двигатели

9 августа 2019, 16:42
Бизнес
Также собрана пробная партия двигателей SkyActiv-G на сумму миллион рублей

Также собрана пробная партия двигателей SkyActiv-G на сумму миллион рублей

Пробную партию двигателей SkyActiv-G выпустили на заводе «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» во Владивостоке. Мощность завода позволяет производить 20 тысяч единиц этой продукции в год.

По информации департамента промышленности Приморского края, за первый квартал на заводе выпущено 7 365 автомобилей стоимостью 10,6 миллиарда рублей.

«Также собрана пробная партия двигателей SkyActiv-G на сумму миллион рублей. Это бензиновые четырехцилиндровые двигатели, соответствующие экологическому стандарту Евро-5», – отметили специалисты.

Напомним, компания «Мазда-Соллерс-Мануфэкчуринг Рус» в августе 2018 года запустила новые мощности по производству 20 тысяч двигателей Mazda SkyActiv-G в год. Объем инвестиций составил 2 миллиарда рублей. Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Stories:
ТранспортПриморье
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Тел./факс: (423) 245-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы:

Тел./факс:8 (423) 245-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Регионы