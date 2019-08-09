Во Владивостоке начинается второй этап гидравлических испытаний

Напомним, гидравлические испытания поэтапно проходят в разных районах Владивостока с 5 августа. Планируется, что они продлятся до 16 сентября. Энергетики просят жителей города с пониманием отнестись к отключениям, так как Правила технической эксплуатации тепловых сетей напрямую предписывают во время гидравлических испытаний отключать от системы горячего водоснабжения потребителей. Это мера вынужденная, но необходимая, иначе подготовить теплосети к предстоящему отопительному сезону будет невозможно. По информации пресс-службы филиала «Приморская генерация» АО «ДГК»