Во Владивостоке начинается второй этап гидравлических испытаний

У жителей будет отключена горячая вода

С 12 по 19 августа для проведения гидравлических испытаний услуга горячего водоснабжения (ГВС) будет отсутствовать у потребителей, проживающих в Советском, Первомайском районах и части Первореченского района Владивостока. По сообщению филиала «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания» второй этап летне-осенних гидравлических испытаний во Владивостоке начнётся в понедельник, 12 августа. Проверке подвергнется Голдобинская теплотрасса, в результате чего без ГВС останутся жители Первомайского района, получающие тепло от ТЭЦ-2. Помимо этого, коммунальная услуга будет отсутствовать у потребителей, которые получают услугу от объединенной котельной «Северная». Перечень адресов, которые будут временно отключены от ГВС в связи с проведением второго этапа гидравлических испытаний: 100-летия Владивостока: 14, 18, 20а, 22, 24, 26, 28а, 28б, 28в, 28г, 29а, 30, 30а, 30б, 30в, 30д, 30у, 31, 32, 32а, 32б, 33, 34, 34а, 35, 36, 36б, 37, 37а, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 43а, 44, 44а, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 54а, 55, 56, 58, 60, 60а, 62, 64, 64а, 64б, 66, 68, 70, 72, 72а, 74, 76, 78, 80, 82, 84; Адмирала Горшкова: 2, 4, 20, 22, 24, 26, 26а, 30, 32, 34, 36, 38, 40; Адмирала Смирнова: 14, 16, 18; Анны Щетининой: 1, 3, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39; Бородинская: 7, 9, 9а, 11, 12, 13, 15, 15б, 17, 18, 19; Волховская: 2, 4, 10, 22, 27, 31; Вострецова: 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 6в, 7, 8, 8а, 8в, 9, 10, 10б, 10в, 11, 12, 12\1, 13, 15, 15а, 19; Гамарника: 2, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 10б, 11, 12, 12а, 12б, 13, 13а, 14б, 15, 16, 17, 18в, 19, 19у, 21, 22, 23, 24, 24а, 24б, 24в, 26, 26а; Героев Варяга: 2, 2\2, 2в, 4, 4\1, 4\2, 5, 6, 7, 8, 10, 10а, 11; Героев Варяга: 8\А2; Днепровская: 1, 2а, 3, 7, 7у, 8, 9,13, 14, 16, 18, 19, 22, 22а, 22у, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 41, 43, 45, 5, 51, 55; Днепровский: 1, 2, 3а, 4, 5\1, 7; Днепропетровская: 15, 18; Завойко: 2, 4, 6, 8; Ильичева: 3, 3а, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18г, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32; Иртышская: 2, 4, 4а, 6, 8, 10а, 16, 18, 20, 22, 26, 26а, 26б, 28а, 30а, 32, 32\2, 32\3, 32\4, 32а, 34, 34а, 36, 36а, 38, 40, 40\1, 40\2, 42, 48, 50; Камская: 5, 5а, 9; Камский: 1\3, 2, 5, 6, 6, 6\1, 6\2, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22; Карбышева: 6\1, 6\2, 6\3, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22а, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 42у, 44, 46, 46а, 48, 50, 50\1, 50\2, 52, 54; Колесника: 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 9; Корнилова: 1, 3, 5, 8, 8у, 9, 11, 14, 15, 17, 19, 21, 23; Кутузова: 4, 6, 8, 8а, 8б, 8в, 10; Мичуринская: 23а; Нахимова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18; Невская: 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 6, 12, 13, 13а, 14, 14а, 15, 15а, 16, 17, 18, 20, 20а, 22, 24, 33; Овчинникова: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 14а, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34а, 34у; Печорская: 2, 2а, 4, 4а, 6, 8, 8а, 10; Постышева: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 33а, 35, 37, 39, 41, 43, 43у, 45, 47, 49; Русская: 40, 46б, 48, 50, 52, 54, 54а, 56, 57г, 57ж, 57к, 57л, 57м, 57н, 57р, 57т, 57ф, 58, 58а, 60, 60а, 62, 64, 66; Светланская: 7; Тухачевского: 24, 26, 28, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 58а, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72; Ульяновская: 4, 6, 8, 10\1, 10\2, 10\3, 12\1, 12\2, 12\3; Уральская: 6; Фирсова: 2, 2а, 4, 4а, 6, 8б; Шошина: 3, 3у, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17а, 17б, 19, 19в, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41; Южно-Уральская: 4, 5, 6, 8, 10а, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25\10, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 100-летия Владивостока: 28, 88, 90, 92, 98а, 100а, 102, 104, 106, 106а, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 120, 120а, 121, 123, 124, 125а, 126, 128, 128а, 129, 130, 130а, 131, 133, 133а, 133у, 134, 135, 136, 137, 137а, 139, 141, 143, 145, 145а, 147, 149, 151, 153; Арсенальная: 15; Багратиона: 4, 6, 6а, 8; Бородинская: 20у, 23/9, 25, 27, 29, 31, 33, 37/3, 39, 41а, 43, 45, 46/50, 47; Давыдова: 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8а, 9, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 20, 20а, 22, 22а, 24, 28, 28а, 28б, 28в, 29, 29а, 30, 30а, 31а, 32, 33а, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 42а, 100у; Енисейская: 1, 1у, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 7б, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 14б, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 23а, 24; Кирова: 2, 2а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 14/1, 14/2, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 18а, 19/1, 19/2, 20, 20а, 21/1, 21/2, 22, 22а, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 34а, 36, 38, 40, 42, 44, 44а, 45, 48, 49, 50, 52, 54, 56а, 58, 62, 64, 66, 68, 70, 93, 112; Кутузова: 3, 3а, 5, 5а, 5б, 5в, 7; Магнитогорская: 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 11у, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28; Русская: 2а, 2д, 5, 7, 9, 9б, 11, 11а, 15, 17а, 19в, 25, 27, 27а, 29, 33, 35, 37, 39, 39а, 41в, 43, 45, 47, 49, 51, 51а, 53, 53а, 53б, 53д, 55, 55а, 55а/0, 57, 57а, 57б, 59, 59/1, 59/2, 59/3, 59/4, 59/5, 59/63, 61, 61в, 63, 65а, 67/1, 67/2, 68/1, 68а, 69, 70, 70а, 71, 72, 72а, 72в, 73, 73а, 73б, 74, 74а, 74б, 75, 76, 76а, 76б, 77, 78, 78а, 79, 80/2, 81, 82, 83, 84, 85, 85а, 86, 87, 87а, 88, 88а, 88а, 90, 94, 94а, 97, 98, 99; Татарская: 1, 5, 6; Узбекская: 14, 15; Чапаева: 2, 4, 5, 8, 12, 14, 16, 24, 26; Чкалова: 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26. 40 лет ВЛКСМ: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 21у; 44 причал: 1; 50 лет ВЛКСМ: 2, 4, 11, 17, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26б, 26в, 28, 30, 30а, 30б, 30в, 32; Бакинская: 4; Беляева: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Березовая: 5, 7, 9, 21; Борисенко: 2, 8, 9, 9а, 10, 10/7, 12а, 17, 17а, 19, 19а, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 31, 32, 50, 52, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 72у, 74, 76, 92, 94, 96, 98, 100, 100а, 100б, 104, 104а, 106а, 108, 108а, 110; Бурачка: 7, 9, 11, 13, 13у, 15, 17; Вилкова: 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 15б; Волкова: 1, 1а, 3, 3а, 5, 7, 9, 11, 11а, 13; Вязовая: 9у; Героев Тихоокеанцев: 1а, 16, 20а, 20б, 20в, 20г; Героев Хасана: 4, 6, 10, 12, 14, 15, 22; Гризодубовой: 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 47а, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71; Гульбиновича: 4, 8/1, 8/2, 13, 16, 17, 18, 19, 19а, 19б, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 29/1, 29/2, 29а, 30, 31, 32; Добровольского: 5а, 7а, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47; Интернациональная: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 71; Калинина: 19, 21, 41, 43, 43а, 45, 45, 45а, 47, 47а, 49, 51, 51а, 55, 57, 78, 82, 82у, 84, 89, 91, 105, 105а, 107, 109, 111, 113, 149, 153, 153у, 217, 225а, 253, 255, 255у, 257, 279, 279а, 281, 283, 285, 287; Каштановая: 13; Киевская: 5; Кизлярская: 7; Кипарисовая: 2, 16, 18, 20; Коммунаров: 14, 32, 32а, 36/1; Космонавтов: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 27; Краева: 3, 6, 8; Липовая: 2; Марины Расковой: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Могилевская: 1, 1у, 3; Можжевеловая: 1а; Монтажная: 1, 2а, 3, 4, 5, 7, 11, 11б, 13, 15, 15а; Надибаидзе: 1, 1у, 4, 6, 6а, 8, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30у, 32, 34; Нарвская: 6, 13; Нестерова: 3, 5; Никифорова: 2, 4, 6, 8, 10, 16, 18, 37, 41а, 43, 53, 53а, 53б, 53в, 55, 57; Новожилова: 1, 3а, 5а, 9, 19, 29, 31, 33, 35, 35а; Олега Кошевого: 3, 5, 7; Ольховая: 17, 19; Очаковская: 5; Пацаева: 1, 2, 3, 3а, 5, 5а, 7, 9, 11; Пихтовая: 14, 21, 21а, 21у, 33; Полярная: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 7б, 7в, 7г, 8, 9; Промышленная 1-я: 3; Промышленная: 2; Промышленная 2-я: 4, 6, 8; Сафонова: 2, 4, 6, 11, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 26а, 30, 32, 33, 33у, 34, 36, 37, 39, 39; Сахалинская: 1у, 5а, 5в, 8, 11, 11а, 15, 17, 17а, 19, 19а, 21, 21а, 23а, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 32а, 32б, 33, 34, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61; Связи: 1, 3, 5, 20, 22, 22а, 22б; Слуцкого: 16/1, 16/2, 16/3, 16у; Строительная 2-я: 15, 21; Строительная 3-я: 9, 10, 11, 12, 18б; Талалихина: 1, 2; Терешковой: 10, 12, 14, 16; Фадеева: 2, 4, 4а, 6, 6а, 6б, 6в, 6г, 6д, 8а, 8б, 8д, 10а, 10б, 12, 12а, 12б, 12в, 14, 14а, 14б, 14в, 14г, 16, 16а, 16в, 18в; Фастовская: 2, 14, 14у, 20; Харьковская: 1, 3, 6, 7, 9, 10, 10у, 11; Херсонская: 12; Часовитина: 1, 3, 3у, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 21, 23, 23а, 25, 27; Черемуховая: 3б, 4а, 5, 8, 11, 12а, 12у, 16, 17, 18, 18а, 20, 22, 28. Напомним, гидравлические испытания поэтапно проходят в разных районах Владивостока с 5 августа. Планируется, что они продлятся до 16 сентября. Энергетики просят жителей города с пониманием отнестись к отключениям, так как Правила технической эксплуатации тепловых сетей напрямую предписывают во время гидравлических испытаний отключать от системы горячего водоснабжения потребителей. Это мера вынужденная, но необходимая, иначе подготовить теплосети к предстоящему отопительному сезону будет невозможно. По информации пресс-службы филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» Журнал "Дальневосточный капитал".

