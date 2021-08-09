Коворкинг «Мой бизнес» пользуется популярностью у приморских предпринимателей

Проектный менеджер компании Марина Левченко отметила, что коворкинг отлично выручает, когда необходимо вести какие-либо организационные дела. Порою из дома это сделать достаточно проблематично, а то и вовсе невозможно. Кроме того, «Мой бизнес» находится прямо в центре Владивостока, неподалеку от правительства Приморья и деловых партнеров центра.