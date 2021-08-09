Коворкинг «Мой бизнес» пользуется популярностью у приморских предпринимателей

Коворкинг «Мой бизнес» пользуется популярностью у приморских предпринимателей
Коворкинг «Мой бизнес» пользуется популярностью у приморских предпринимателей
Сегодня, 11:39БизнесФото: Медиахолдинг 1Mi
Приморским предпринимателям и самозанятым доступны 20 оборудованных рабочих мест в коворкинге центра «Мой бизнес». Стоимость аренды достаточно символична, а в некоторых случаях и вовсе бесплатна.

Вести собственные дела в коворкинге бизнесмены могут всего за 100 рублей в день. Начинающие предприниматели, социальные предприятия и самозанятые могут и воспользоваться бесплатными пакетами.

Рабочие места в коворкинге оборудованы компьютерами и другой необходимой оргтехникой, есть переговорная зона. Рабочий день длится с 9 утра и до 6 вечера.

Проектный менеджер компании Марина Левченко отметила, что коворкинг отлично выручает, когда необходимо вести какие-либо организационные дела. Порою из дома это сделать достаточно проблематично, а то и вовсе невозможно. Кроме того, «Мой бизнес» находится прямо в центре Владивостока, неподалеку от правительства Приморья и деловых партнеров центра.

Стать резидентом коворкинга достаточно просто. Можно просто заполнить анкету на сайте центра «Мой бизнес».

Уточнить подробности всегда можно по телефону 8 (423) 279-59-09.

Напомним, в регионе реализуется государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020-2027 годы.

Сюжеты:
Приморье
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