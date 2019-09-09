Приморье претендует на глобальный центр притяжения

Отмечено, что Россия относится к группе стран с наиболее благоприятными условиями для строительства центров обработки и хранения данных (ЦОД) и особые надежды в выходе на международные рынки возлагаются именно на Дальний Восток. В связи с этим Минкомсвязи намерено поддерживать на территории региона инвестпроекты по строительству ЦОД, в том числе с ориентиром на транснациональные компании и заказчиков из стран АТР.