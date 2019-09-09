Производство деревянной посуды увеличат в 4 раза в Приморье

Производство деревянной посуды увеличат в 4 раза в Приморье

9 сентября 2019, 18:10
Бизнес
Инвестиционное агентство Приморского края и производитель деревянной посуды ООО "Ложка плюс" подписали соглашение о сотрудничестве в рамках пятого ВЭФ

Инвестиционное агентство Приморского края и производитель деревянной посуды ООО «Ложка плюс» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках пятого Восточного экономического форума

Реализация инвестиционного проекта позволит увеличить производство деревянной одноразовой посуды с 500 миллионов до 2 миллиардов единиц в год. Такая посуда более экологична, считают инициаторы. Свои подписи под документом поставили директор Инвестагентства Приморья Дмитрий Ямщиков и руководитель компании Елена Бутузова.

Досье "Золотого Рога": ООО «Ложка плюс» – это единственное на Дальнем Востоке предприятие, которое производит одноразовую деревянную посуду. Сейчас на производстве, расположенном в Партизанске, трудятся 13 человек. Проект развития включает строительство дополнительных цехов и складов, укомплектованных новым оборудованием, а также расширение штата до 86 сотрудников. Одновременно с этим инвестор ведет работу по привлечению иностранных партнеров для экспорта продукции в Республику Корея, страны Европы и СНГ. «Деревянная одноразовая посуда – это экологически чистая продукция. Столовые принадлежности из дерева разлагаются в естественной природе за 8-9 месяцев, пластиковой посуде же понадобятся десятки лет. Кроме того, мы обязуемся высаживать новые деревья взамен вырубленных», – прокомментировала по итогам подписания руководитель компании «Ложка плюс» Елена Бутузова. На сегодняшний день Инвестиционное агентство совместно с профильными департаментами Администрации Приморья помогает предпринимателю оформить лесные участки, необходимые для развития производства. «Партизанск – это моногород, так что развитие предприятия имеет большое значение для местных жителей. Инвестор намерен вложить в развитие производства более 37 миллионов рублей. Подписав соглашение на ВЭФ, мы закрепили наши договоренности и продолжим сопровождать эту инициативу», – подчеркнул директор Инвестагентства Дмитрий Ямщиков. Отметим, пятый Восточный экономический форум прошел во Владивостоке 4-6 сентября. Учрежденный Указом Президента РФ Владимира Путина форум направлен на расширение многостороннего сотрудничества стран, прежде всего, Азиатско-Тихоокеанского региона и поиск новых направлений социально-экономического развития Дальнего Востока. Фото - Анастасия Сытько

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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