"Ростелеком" построит центр Киберполигона на Дальнем Востоке

Соглашение нацелено на формирование и развитие Инновационного научно-технологического центра ДВФУ "Русский"

Соглашение нацелено на формирование и развитие Инновационного научно-технологического центра ДВФУ «Русский» дальневосточного кластера научно-технологической экосистемы информационных технологий Российской Федерации в сфере информационной безопасности. В рамках «Восточного экономического форума» «Ростелеком», Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) подписали соглашение, направленное на создание Дальневосточного центра Киберполигона «Ростелеком». Проблема обеспечения кибербезопасности сегодня лежит не столько в технологической, сколько в кадровой области. Чтобы и в будущем оставаться конкурентоспособной в мировом киберпространстве, России нужно свыше 20 000 специалистов в информационной безопасности. При этом сейчас уровень подготовки специалистов, занимающихся защитой от кибератак, растёт медленнее, чем у нападающих. Киберполигон – это «виртуальная страна», которая включает реалистичные инфраструктуры предприятий ключевых отраслей российской экономики: электроэнергетики, операторов связи, организаций финансово-кредитного сектора и других. Дальневосточный центр станет первым опорным сегментом Киберполигона. Он будет нацелен на развитие талантов и практическую подготовку кадров в области информационной безопасности на Дальнем Востоке. «Дальневосточный федеральный университета выступает лидером цифровой трансформации Дальневосточного федерального округа и формирует на острове Русский экосистему технологического центра мирового уровня. Создаваемый по поручению Президента Российской Федерации Центр цифрового развития нацелен на разработку, тестирования и пилотное внедрение инновационных проектов в партнерстве с российскими госкорпорациями и ведущими IT-компаниями страны. Сотрудничество ДВФУ с Ростелекомом имеет многолетнюю историю и выходит на новый уровень в связи с запуском дальневосточного центра киберполигона. Рассчитываем, новый совместный проект позволит вовлечь как можно больше студентов и ученых ДВФУ в проекты по развитию цифровых технологий, обеспечит практическую подготовку кадров в области информационной безопасности на Дальнем Востоке», – рассказал ректор ДВФУ Никита Анисимов. В дальнейшем на базе Дальневосточного центра Киберполигона планируется проведение ежегодных региональных, федеральных и международных соревнований по информационной безопасности, мастер-классов, лекций и стажировок с участием ведущих экспертов в информационной безопасности Российской Федерации. Игорь Ляпунов, вице-президент ПАО «Ростелеком» по информационной безопасности: «Киберполигон позволит учащимся, специалистам и руководителям в сфере информационной безопасности по всей России пройти практическую подготовку по отражению реальных угроз и расследованию инцидентов безопасности. Коммерческие и государственные организации смогут проводить киберучения и соревнования по защите от компьютерных атак в инфраструктуре Киберполигона. Такие мероприятия помогут будущим специалистам сформировать системно-целостное видение проблем информационной безопасности, получить представление о механизме действия распространенных киберугроз и научиться эффективно им противодействовать. В планах – использование уникальной инфраструктуры Киберполигона для стресс-тестов программного обеспечения и элементов информационных систем в реалистичных условиях». Основная инфраструктура Киберполигона будет создаваться на базе «Ростелекома» с привлечением экспертизы сотрудников его дочерней компании «Ростелеком-Солар», национального провайдера технологий кибербезопасности. «Ростелеком-Солар» — компания группы ПАО «Ростелеком». Национальный провайдер сервисов и технологий для защиты информационных активов, целевого мониторинга и управления информационной безопасностью. В основе наших технологий лежит понимание, что настоящая информационная безопасность возможна только при непрерывном мониторинге и удобном управлении системами ИБ. Этот принцип реализован в наших продуктах и сервисах. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter