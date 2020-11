Три дальневосточных проекта стали победителями EASTBOUND.CAMP

Программа "Территория инноваций" на Восточном экономическом форуме прошла питч-сессией стартапов в рамках интенсива EASTBOUND.CAMP

Программа «Территория инноваций» на Восточном экономическом форуме прошла питч-сессией стартапов в рамках интенсива EASTBOUND.CAMP, организаторами которого выступили Фонд Росконгресс, VEB Ventures и Дальневосточный фонд высоких технологий. Победителями стали три проекта дальневосточного региона. Питч-сессии предшествовал целый день интенсивных занятий в формате тренировочного лагеря новичков «буткемп» в технопарке «Русский» ДВФУ. Команда ведущих экспертов венчурной индустрии во главе с генеральным директором компании VEB Ventures Олегом Тепловым проработала с 19 командами все аспекты их стратегии, в том числе в области коммуникаций и привлечения инвестиций. По результатам были отобраны семь финалистов, которые получили возможность презентовать свои проекты международным инвесторам и гостям ВЭФ-2019. Сессия на площадке «Территории инноваций» прошла в формате соревновательного питча, а членами жюри стали главы и топ-менеджеры таких компаний, как VEB Ventures, Sistema Asia, венчурная компания «Якутия», Дальневосточный фонд высоких технологий, Национальное агентство содействия инвестициям Индии Invest India и технопарк «Русский». Победителями признаны сразу три участника – разработчик инновационного нагревательного элемента Flame Lab, конструктор систем продаж на основе искусственного интеллекта «Айгер» и создатель концептуально новых чат-ботов TOMORU. «Я рад, что всего за год EASTBOUND стал неотъемлемой частью инновационной экосистемы России и обязательным мероприятием деловой программы крупнейших экономических форумов страны, в том числе ПМЭФ, ВЭФ и „Открытых инноваций“. Уверен, что в перспективе он может стать настоящим центром притяжения для всех перспективных российских проектов и ведущих иностранных инвесторов», – отметил генеральный директор VEB Ventures Олег Теплов. «Уже в первый день ВЭФ мы увидели несколько перспективных технологических компаний. Раскрыть их потенциал, безусловно, помог интенсив EASTBOUND.CAMP. Благодаря общению с ведущими экспертами венчурной отрасли начинающие предприниматели смогли понять, какие запросы к их продукту выдвигает рынок, какое будущее его ждет, как лучше его презентовать. Думаю, у команд есть очень неплохие шансы на дальнейший успех», – подчеркнул директор, председатель правления Фонда Росконгресс Александр Стуглев. «Такие мероприятия как EASTBOUND.CAMP позволяют как расширить круг партнеров технопарка, так и дать возможность нашим резидентам лишний раз прокачать проект и показать себя инвесторам – здесь, фактически дома. Я рад, что трое победителей конкурса являются участниками акселератора технопарка „Русский“, что лишний раз подтвердило эффективность нашей работы, финальная цель которой – привлечение инвестиций в проекты. И это не одномоментная, а достаточно планомерная история», – отметил директор технопарка «Русский» Дмитрий Боровиков. «Мы нацелены на лидерские позиции проекта TOMORU в своем сегменте, и у нас есть четкий план, как этого достичь. Выиграть конкурс – это маленький, но очень важный шаг для нас на этом пути», – рассказал CEO проекта TOMORU Денис Балюра. Досье "Золотого Рога": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2019 года пройдет 4–6 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru. Газета "Золотой Рог" - информационный партнер V Восточного экономического форума Газета "Золотой Рог", Владивосток.

