Во Владивостоке построят Центр ледовых видов спорта

Церемония закладки памятной капсулы Центра ледовых видов спорта состоялась во Владивостоке в рамках V Восточного экономического форума Планируется, что центр будет построен в 2021 году и станет тренировочной базой сборной России для подготовки к зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине. В проекте центра предусмотрены специализированная арена для керлинга, ледовые катки для фигурного катания и хоккея. «Глядя на этот проект, я понимаю, что этот центр – будущее не только спорта, а вообще Владивостока. Сегодняшний день – это старт для обустройства этого района города, и спорту в этом отводится особая роль. Напомню, что проект выполняется по поручению Президента России, чтобы базовые зимние виды спорта были представлены на Дальнем Востоке», - подчеркнул помощник Президента России Игорь Левитин на торжественной церемонии. В мероприятии также приняли участие министр спорта Павел Колобков и президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев. «Россия – необъятная страна, и для мирового керлинга очень важно, чтобы центры нашего вида спорта были на всей ее территории. Мы очень рады, что глава государства Владимир Путин поддерживает керлинг. Арена во Владивостоке станет не только базой для сборной России, но и может стать центром притяжения для азиатских спортсменов», - подчеркнула президент Всемирной федерации керлинга Кейт Кейтнесс, направившая видеообращение. В ходе церемонии также наградили победителей и призеров этапа мирового тура Pacific Ocean Cup среди смешанных команд, который прошел в рамках ВЭФ-2019. Победителем этапа стала сборная Австралии, второе место – у Кореи, третье – у сборной России, в составе которой играли Анастасия Москалева и Александр Еремин. Отметим, что игроки сборной России также провели мастер-классы и были капитанами команд на турнирах для участников и СМИ V Восточного экономического форума, инициированных Федерацией керлинга России. Турнир для участников ВЭФ-2019 выиграла команда Фонда Росконгресс, за которую играли Оксана Полетимова, Майя Семенова, Дарья Силаева и Мария Чибискова. Свою команду на турнир также выставил «Норильский никель». В медиа-турнире с участием журналистов из числа информационных партнеров Форума победила пресс-служба Фонда Росконгресс. Досье "Золотого Рога" Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2019 года пройдет 4–6 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русском. Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru. Газета "Золотой Рог" - информационный партнер V Восточного экономического форума. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

