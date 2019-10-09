Некогда одно из крупнейших предприятий Приморья обанкротили

Некогда крупнейшее тепличное хозяйство Дальнего Востока ФГУП "Дальневосточное" (бренд "Суражевка") признано несостоятельным. Заявителем по банкротству выступил Россельхозбанк, сумма претензий которого к предприятию составляет 101,7 млн рублей. Банкротства подобных комплексов в последние годы прокатилось по всей стране из-за сокращения государственной поддержки отрасли. Но в Приморье не последнюю роль в доведении проекта до ручки сыграл менеджмент предприятия, в свое время принявший ряд провальных решений. "Овощи закрытого грунта, уход от импорта - это одна из задач, которая стоит перед всеми регионами. В нашем крае такие проекты тоже будут реализовываться. Указом президента России Владимира ПУТИНА перед нами поставлена задача по двукратному приросту в растениеводстве. Будем добиваться этого как поддержкой существующих хозяйств, так и реализацией новых крупных инвестиционных проектов", - сказал в июньском интервью "Интерфаксу – Дальний Восток" глава Приморья Олег КОЖЕМЯКО. Судебный поворот В конце прошлого года Федеральная налоговая служба (ФНС) России в лице Межрайонной инспекции №10 по Приморскому краю и ФГУП "Дальневосточное", принадлежащее Федеральному агентству научных организаций (ФАНО) России, заключили мировое соглашение. На тот момент задолженность предприятия по обязательным платежам перед налоговой составляла 49,855 млн рублей. В том числе речь идет о неуплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, зачисляемых в Пенсионный фонд РФ на выплату страховой пенсии с 1 января 2017 года, в сумме 23,505 млн рублей. Стороны согласовали график погашения задолженности на 2019 год и список имущества, передаваемого в залог, общей стоимостью 84,151 млн рублей. В том числе, в залоге присутствуют зимние блочные теплицы, нежилое здание для содержания коров, здание столовой и стоянки для автотранспорта. Досье "Золотого Рога" ФГУП "Дальневосточное" создано в декабре 1999 года в селе Суражевка Приморского края. Уставный капитал составляет 500 тыс. рублей. Основное направление деятельности предприятия - производство овощей и зеленных культур защищенного грунта, картофеля, молока и молокопродуктов. В настоящее время учредителем выступает ФАНО России. По данным ФГУП, мощность тепличного комбината по технико-экономическому обоснованию составляет в год 5,280 тыс. тонн овощей, и в том числе - 4,580 тыс. тонн овощей защищенного, и 700 тонн овощей открытого грунта. У предприятия имеется 18 га зимних блочных теплиц, 747 га пашни, а также 720 голов крупного рогатого скота, в том числе 270 дойных голов. Однако "черная полоса" для Суражевки на этом не закончилась – на авансцену вышел Россельхозбанк, подавший еще в октябре 2018 года заявление о вступлении в дело о банкротстве. С подачи банкиров, сумма претензий которых составляет 101,7 млн рублей, Арбитражный суд Приморского края назначил процедуру временного наблюдения в отношении остановившего работу комбината. Временным управляющим "Дальневосточного" был назначен Юрий ЛИЗЕНКО. 1 октября временный управляющий предоставил отчет суду, в котором сделал выводы о невозможности восстановления платежеспособности ФГУП, а также о целесообразности введения процедуры конкурсного производства. "Согласно сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ, основным видом деятельности общества является выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина. При осуществлении предприятием хозяйственной деятельности у него образовалась непогашенная более трех месяцев задолженность в размере, превышающем 300 тыс. рублей. Согласно представленному анализу финансового состояния ФГУП "Дальневосточное" несостоятельным (банкротом), у должника отсутствует реальная возможность восстановить свою платежеспособность", - говорится в определении суда. Суд принял во внимание доводы управляющего и ввел процедуру конкурсного управления, прекратив полномочия руководителя ФГУП "Дальневосточное" Сергея КУЛЬЧИНА. Отчет конкурсного управляющего, которым утвержден г-н Лизенко, назначен на 2 апреля 2020 года. Суражевка неподъемная Губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО в начале года в отчете Законодательному собранию региона отмечал, что остановка Суражевки стала крупной проблемой. "Администрация Приморского края неоднократно обращалась в федеральные органы власти с целью восстановления платежеспособности федерального предприятия. Рассматривалась возможность передачи в краевую собственность, однако Министерством образования и науки РФ, являющимся учредителем предприятия, предлагаются к передаче в собственность производственные здания без земельных участков. Кроме того, кредиторская задолженность предприятия превышает 330 млн рублей. В этих условиях инвестиционная привлекательность предприятия для инвесторов не просматривается. К тому же, принятая на краевой уровень кредиторская задолженность усилит долговую нагрузку бюджета Приморского края в случае принятия в краевую собственность ФГУП "Дальневосточное", - пояснил глава региона. Г-н Кожемяко также заявил, что решить проблему потери Суражевки поможет инвестиционный проект, инициатором которого выступил Никита КОЖЕМЯКО. "Для замещения выбывшего с рынка крупнейшего производителя овощей защищенного грунта компания НК "Лотос" в 2019 году приступила к реализации инвестиционного проекта по строительству тепличного комплекса площадью 300 тыс. кв. метров на территории ТОР "Михайловский", что позволит уже в декабре этого года запустить 100 тыс. кв. метров площадей. Ожидается прирост продукции на 25 тыс. тонн к 2022 году", - сказал Олег Кожемяко. Досье "Золотого Рога" ООО "НК Лотос" зарегистрировано в апреле 2018 года в селе Михайловка с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Гендиректор компании - Вадим ЗАЛОЗНЫЙ. Основной вид деятельности - выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов. До февраля 2019 года учредителем компании был Артур ШУЛЬЖИЦКИЙ. На данный момент - сын губернатора Приморья Никита Кожемяко. В июне администрация Приморья распространила пресс-релиз, из которого следовало, что ООО "НК Лотос" (Владивосток) инвестирует более 4,5 млрд рублей в строительство тепличного комплекса мощностью 25 тыс. тонн овощей. Инвестор будет строить комплекс в три этапа. Ввод первой очереди запланирован на четвертый квартал текущего года. Вторая и третья очереди будут введены в течение трех лет. Комплекс, помимо непосредственно теплиц, включит в себя склады, лабораторию, транспортно-логистический центр. Компания будет круглогодично выращивать томаты, огурцы, зелень и салат. В перспективе предполагается выращивание цветочной продукции. Интересно, что партнером "НК Лотос" по реализации проекта выступит все тот же Россельхозбанк - соответствующее соглашение о сотрудничестве стороны заключили на площадке Восточного экономического форума в 2018 году… Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.