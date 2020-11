Некогда одно из крупнейших предприятий Приморья обанкротили

Не последнюю роль в доведении проекта до ручки сыграл менеджмент предприятия, принявший ряд провальных решений

Некогда крупнейшее тепличное хозяйство Дальнего Востока ФГУП "Дальневосточное" (бренд "Суражевка") признано несостоятельным. Заявителем по банкротству выступил Россельхозбанк, сумма претензий которого к предприятию составляет 101,7 млн рублей. Банкротства подобных комплексов в последние годы прокатилось по всей стране из-за сокращения государственной поддержки отрасли. Но в Приморье не последнюю роль в доведении проекта до ручки сыграл менеджмент предприятия, в свое время принявший ряд провальных решений. "Овощи закрытого грунта, уход от импорта - это одна из задач, которая стоит перед всеми регионами. В нашем крае такие проекты тоже будут реализовываться. Указом президента России Владимира ПУТИНА перед нами поставлена задача по двукратному приросту в растениеводстве. Будем добиваться этого как поддержкой существующих хозяйств, так и реализацией новых крупных инвестиционных проектов", - сказал в июньском интервью "Интерфаксу – Дальний Восток" глава Приморья Олег КОЖЕМЯКО. Судебный поворот В конце прошлого года Федеральная налоговая служба (ФНС) России в лице Межрайонной инспекции №10 по Приморскому краю и ФГУП "Дальневосточное", принадлежащее Федеральному агентству научных организаций (ФАНО) России, заключили мировое соглашение. На тот момент задолженность предприятия по обязательным платежам перед налоговой составляла 49,855 млн рублей. В том числе речь идет о неуплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, зачисляемых в Пенсионный фонд РФ на выплату страховой пенсии с 1 января 2017 года, в сумме 23,505 млн рублей. Стороны согласовали график погашения задолженности на 2019 год и список имущества, передаваемого в залог, общей стоимостью 84,151 млн рублей. В том числе, в залоге присутствуют зимние блочные теплицы, нежилое здание для содержания коров, здание столовой и стоянки для автотранспорта. Досье "Золотого Рога" ФГУП "Дальневосточное" создано в декабре 1999 года в селе Суражевка Приморского края. Уставный капитал составляет 500 тыс. рублей. Основное направление деятельности предприятия - производство овощей и зеленных культур защищенного грунта, картофеля, молока и молокопродуктов. В настоящее время учредителем выступает ФАНО России. По данным ФГУП, мощность тепличного комбината по технико-экономическому обоснованию составляет в год 5,280 тыс. тонн овощей, и в том числе - 4,580 тыс. тонн овощей защищенного, и 700 тонн овощей открытого грунта. У предприятия имеется 18 га зимних блочных теплиц, 747 га пашни, а также 720 голов крупного рогатого скота, в том числе 270 дойных голов. Однако "черная полоса" для Суражевки на этом не закончилась – на авансцену вышел Россельхозбанк, подавший еще в октябре 2018 года заявление о вступлении в дело о банкротстве. С подачи банкиров, сумма претензий которых составляет 101,7 млн рублей, Арбитражный суд Приморского края назначил процедуру временного наблюдения в отношении остановившего работу комбината. Временным управляющим "Дальневосточного" был назначен Юрий ЛИЗЕНКО. 1 октября временный управляющий предоставил отчет суду, в котором сделал выводы о невозможности восстановления платежеспособности ФГУП, а также о целесообразности введения процедуры конкурсного производства. "Согласно сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ, основным видом деятельности общества является выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина. При осуществлении предприятием хозяйственной деятельности у него образовалась непогашенная более трех месяцев задолженность в размере, превышающем 300 тыс. рублей. Согласно представленному анализу финансового состояния ФГУП "Дальневосточное" несостоятельным (банкротом), у должника отсутствует реальная возможность восстановить свою платежеспособность", - говорится в определении суда. Суд принял во внимание доводы управляющего и ввел процедуру конкурсного управления, прекратив полномочия руководителя ФГУП "Дальневосточное" Сергея КУЛЬЧИНА. Отчет конкурсного управляющего, которым утвержден г-н Лизенко, назначен на 2 апреля 2020 года. Суражевка неподъемная Губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО в начале года в отчете Законодательному собранию региона отмечал, что остановка Суражевки стала крупной проблемой. "Администрация Приморского края неоднократно обращалась в федеральные органы власти с целью восстановления платежеспособности федерального предприятия. Рассматривалась возможность передачи в краевую собственность, однако Министерством образования и науки РФ, являющимся учредителем предприятия, предлагаются к передаче в собственность производственные здания без земельных участков. Кроме того, кредиторская задолженность предприятия превышает 330 млн рублей. В этих условиях инвестиционная привлекательность предприятия для инвесторов не просматривается. К тому же, принятая на краевой уровень кредиторская задолженность усилит долговую нагрузку бюджета Приморского края в случае принятия в краевую собственность ФГУП "Дальневосточное", - пояснил глава региона. Г-н Кожемяко также заявил, что решить проблему потери Суражевки поможет инвестиционный проект, инициатором которого выступил Никита КОЖЕМЯКО. "Для замещения выбывшего с рынка крупнейшего производителя овощей защищенного грунта компания НК "Лотос" в 2019 году приступила к реализации инвестиционного проекта по строительству тепличного комплекса площадью 300 тыс. кв. метров на территории ТОР "Михайловский", что позволит уже в декабре этого года запустить 100 тыс. кв. метров площадей. Ожидается прирост продукции на 25 тыс. тонн к 2022 году", - сказал Олег Кожемяко. Досье "Золотого Рога" ООО "НК Лотос" зарегистрировано в апреле 2018 года в селе Михайловка с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Гендиректор компании - Вадим ЗАЛОЗНЫЙ. Основной вид деятельности - выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов. До февраля 2019 года учредителем компании был Артур ШУЛЬЖИЦКИЙ. На данный момент - сын губернатора Приморья Никита Кожемяко. В июне администрация Приморья распространила пресс-релиз, из которого следовало, что ООО "НК Лотос" (Владивосток) инвестирует более 4,5 млрд рублей в строительство тепличного комплекса мощностью 25 тыс. тонн овощей. Инвестор будет строить комплекс в три этапа. Ввод первой очереди запланирован на четвертый квартал текущего года. Вторая и третья очереди будут введены в течение трех лет. Комплекс, помимо непосредственно теплиц, включит в себя склады, лабораторию, транспортно-логистический центр. Компания будет круглогодично выращивать томаты, огурцы, зелень и салат. В перспективе предполагается выращивание цветочной продукции. Интересно, что партнером "НК Лотос" по реализации проекта выступит все тот же Россельхозбанк - соответствующее соглашение о сотрудничестве стороны заключили на площадке Восточного экономического форума в 2018 году… Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

