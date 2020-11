Определены сроки работы главной ярмарки Владивостока

Решение принято для удобства сельхозпроизводителей и посетителей ярмарки

Решение принято для удобства сельхозпроизводителей и посетителей ярмарки На этой неделе гостей и города Владивостока приглашают приобрести фермерские продукты 11 и 12 октября. Свою продукцию на площади Борцов революции представят более 200 сельхозпроизводителей края. Как пояснили в управлении экономического развития администрации Владивостока, с этой недели торговля на центральной площади Владивостока до 16 ноября будет проходить еженедельно по пятницам и субботам. Такое решение принято для удобства сельхозпроизводителей и посетителей ярмарки. Традиционно на сельскохозяйственной ярмарке можно приобрести овощи и фрукты урожая этого года, а также мясные и рыбные продукты, мёд, дикоросы, хлебобулочные изделия и другие продукты от местных производителей. Ярмарка будет работать в пятницу, 11 октября, с 8 до 18 часов, а субботу, 12 октября, с 9 до 17 часов. Анастасия Котлярова (фото) Журнал "Дальневосточный капитал".

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter