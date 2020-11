Подгорелая репутация

Предприниматели, пострадавшие от пожара торгового центра "Максим", решили не молчать...

Предприниматели, пострадавшие от пожара торгового центра «Максим», решили не молчать... Во Владивосток вернулся основной владелец сгоревшего торгового центра «Максим», учредитель компании Евгений СЫСОЕВ. После двухнедельного отсутствия, которое совпало с пожаром в его торговом центре, бизнесмен вышел на работу в торговый центр «Седанка-Сити», который принадлежит ему и его брату Роману Сысоеву и младшей сестре Василисе Сысоевой. При этом арендаторы, которые потеряли в огне имущество на сотни миллионов рублей, считают, что основной учредитель компании уже должен давать показания в полиции, отвечая на вопросы следствия. К примеру - как подконтрольная ему компания сумела получить у пожарного надзора разрешение на эксплуатацию помещений. При этом пострадавшие арендаторы торгового центра на совещании в присутствии органов прокуратуры и двух вице-губернаторов озвучили версию, что ООО «Румас-Трейдинг», которому принадлежит торговый центр «Максим», занималось уходом от налогов. Сразу после вызвавшего большой резонанс пожара уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марина Шемилина инициировала встречу представителей пострадавшего бизнеса с органами власти. Во встрече приняли участие вице-губернатор Приморского края Александр КОСТЕНКО, врио вице-губернатора Константин ШЕСТАКОВ, руководители и сотрудники профильных департаментов администрации края; заместитель начальника полиции Управления МВД России по Приморскому краю Олег ПИХТОВНИКОВ; начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Фрунзенского района города Владивостока Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Приморскому краю Кирилл ПОТОЦКИЙ; старший прокурор отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики и экологии Прокуратуры Приморского края Евгений СУПРЯГА; старший прокурор отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики и экологии Прокуратуры Приморского края Виталий МОСКАЛЬЧУК. Такой представительный состав власти и правоохранителей оправдан тем, что хоть в этом пожаре и не погибли люди, подспудно все понимали, что следующий раз сценарий гибели людей, который был в Кемерово, может повториться и во Владивостоке. И что в этом случае нужно разбираться так скурпулезно, чтобы исключить даже призрачный шанс повторения трагедии «Зимней Вишни». Однако, как оказалось, в Приморье подобная ситуация может повториться. Предприниматели обвинили руководство торгового центра в том, что оно сумело каким-то образом договориться с пожарным надзором и пройти проверку на пожарную безопасность. В том, что проверка его ведомства была пройдена, предпринимателей заверил представитель Кирилл Потоцкий. По его словам, 30 марта 2018 года, после событий в «Зимней Вишне», в торговом центре «Максим» была внеплановая проверка, и согласно акту, который он зачитал в зале предпринимателям, никаких нарушений не было зафиксировано. При этом он отметил, что фактически отдел дознания уже на следующий день после пожара выявил, что на 3 и 4 этаже здания не было противопожарных стен, что является грубейшим нарушением. Откровенное признание пожарных обусловлено тем, что все понимали, что за выгоревший до первого этажа торговый центр должен ответить как его владелец, так и тот пожарный, кто его принимал. Сидеть в тюрьме за чужую халатность или интерес никто не хочет. Поэтому отдел дознания МЧС России по Приморскому краю сразу заявил, что вопросы силовиков должны прозвучать к тому, кто 30 марта поставил свою подпись в этом документе, и тому руководителю, который встречал пожарного инспектора во время внеплановой проверки и водил его по своим этажам, чтобы инспектор лично убедился в том, что все требования пожарной безопасности, включая противопожарные стены, в здании ТЦ «Максим» имеются. Однако ответа на вопрос, куда смотрел инспектор, когда подписывал акт, до сих пор не прозвучало. Спасти от возможного уголовного преследования невнимательного проверяющего, который не увидел противопожарных стен, попытался бывший директор, а ныне сотрудник торгового центра «Седанка-Сити» Сергей АРБУЗОВ. После того, как его попросили прокомментировать, как ему удалось получить от инспектора «добро», он заявил: - По моим документам, на момент проверки в здании проходила реконструкция. Та часть здания, где начался пожар, перестраивалась, и инспектор ее не должен был проверять. После реконструкции ответственность за приемку объекта и подписание акта пожарной безопасности лежит не на МЧС, а на структурном подразделении администрации края. Инспекция регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства должна была его принять. Не тот разворот С попыткой переложить ответственность на инспекцию не согласен ее руководитель Вячеслав РЯБОВ. «Официально заявляем, что никакой официальной реконструкции в торговом центре «Максим» не было. Возможно, был ремонт, но реконструкция, при которой застройщик обязан нас уведомить извещением, и мы должны принять проект в работу и потом принять его, отсутствует. Любая проверка это подтвердит. Что касается этажности на момент ввода в эксплуатацию, то этот вопрос нужно адресовать в администрацию Владивостока. Многие объекты строились 15 лет назад, и они устарели по противопожарным мерам. Часть объектов была перестроена. Многие застройщики обращались в администрацию за разрешениями. Часть вводила объекты через судебные решения, поэтому у нас нет информации», - сказал он. В управлении градостроительства и архитектуры администрации Владивостока оперативно прокомментировать и предоставить акт ввода в эксплуатацию отказались, заявив, что ответят на письменный запрос. Данный запрос редакция уже подготовила. А вот предприниматели обвинили Сергея Арбузова в том, что весной 2018 года никакой реконструкции не было, а кафе «Саможар», с территории которого начался пожар, работало с 2017 года. «Темная сторона» Впрочем, это не единственное обвинение предпринимателей. По их словам, 30% арендных платежей они платили в «темную». То есть, компания «Румас-Трейдинг» на протяжении почти 15 лет частично вела бизнес в серой зоне, и находящаяся в 100 метрах от здания территориальная инспекция не догадывалась, о том что у нее под носом - «злостный» налоговый «уклонист». Взамен компания, сдававшая в аренду площади, закрывала глаза, что около 90% торговцев, арендовавших площади, торговали товаром, который не прошел таможенную очистку. И это фактически приведет к тому, что даже официально доказать сумму ущерба для суда или претензии большинство арендаторов, а это 162 предпринимателя, не могут. Однако пока представитель компании - собственника Сергей Арбузов заверяет их, что они все свои обязательства выполнят. Какие, правда, не уточняет, но ссылается на обязанности сторон по договору. Правда, многих договоров нет как у руководства торгового центра, так и у арендаторов. Все сгорело в огне. Восстановить их нельзя, у компании нет хранения в облаке, а все сервера сгорели, вместе с печатью, документами и наличными деньгами. Спасать предпринимателей от личного банкротства пытается Марина Шемилина. Сегодня создана специальная группа в социальной сети, куда оперативно скидывается вся информация для погорельцев. «Для предпринимателей, работающих в ТЦ «Максим», произошла настоящая трагедия, - говорит Марина Шемилина. - У кого-то там был единственный бизнес. Сейчас для них главный вопрос - возмещение убытков. И мы все вместе постарались найти ответы на вопросы: что делать, чтобы получить максимальное возмещение. Наши эксперты сразу обратили внимание предпринимателей на принципиальные моменты. Владимир Игнатьев рекомендовал вывозить оставшееся имущество только при составлении акта, а Ольга Рябова дала совет как можно быстрее ознакомиться с договором страхования, который, по словам Сергея Арбузова, имеется у собственников, ведь очень важно понимать требования страховщиков, чтобы ущерб третьим лицам был возмещён». Сразу после пожара создан штаб для оперативного взаимодействия с арендаторами. Кроме информации от экспертов, касающейся правильного оформления документов в части ущерба, предпринимателям напомнили, что необходимо позаботиться о минимизации иных рисков, связанных с их обязательствами перед кредиторами и фискальными органами. Налогоплательщикам, применяющим систему ЕНВД, предложено сняться с учета как плательщику ЕНВД, чтобы не платить налог за время простоя. С формами заявлений можно ознакомиться по ссылке https://primorsky.ru/authorities/governor-staff/entrepreneurs/predprinimatelyam-tts-maksim/ (скопируйте и вставьте в сроку браузера). По этой же ссылке можно ознакомиться с рекомендацией по возмещению ущерба при пожаре, разработанной аппаратом уполномоченного для предпринимателей-арендаторов. «Предприниматели должны получить справки о пожаре, подав заявление в Отдел надзорной деятельности профилактической работы Первореченского района г. Владивостока, расположенный на ул. Вострецова, 19», - говорит Марина Шемилина. КСТАТИ Компания «Румас-Трейдинг», которой принадлежит торговый центр «Максим» во Владивостоке, объявила о приеме претензий от предпринимателей, пострадавших в результате пожара. Собственники ТЦ пообещали возместить ущерб арендаторам после того, как получат страховку. Но, по словам предпринимателей, пока схему выплаты средств им не озвучивают. На фото: За выгоревший до первого этажа торговый центр должен ответить как его владелец, так и тот пожарный, кто его принимал. Фото РИА Новости Юрий МОРОЗОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

