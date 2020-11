В международном аэропорту Хабаровск протестировали новый терминал

Более 150 волонтеров проверили качество обслуживания и работу систем нового терминала в формате деловой игры

Более 150 волонтеров проверили качество обслуживания и работу систем нового терминала в формате деловой игры К тестированию систем нового терминального комплекса международного аэропорта Хабаровск были привлечены студенты Дальневосточного государственного университета путей сообщения, Хабаровского филиала Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации. По сценарию деловой игры, волонтеры прибыли в здание аэровокзала за полчаса до начала регистрации, получили билеты на условные рейсы и прошли все необходимые предполетные процедуры как реальные пассажиры. В ходе мероприятия отрабатывались разные технологические операции: регистрация на рейсы, оформление багажа, процедура предполетного досмотра, выход на посадку и другие. Кроме того, волонтеры смогли оценить работу трансферной зоны аэропорта. Помимо оценки технологических возможностей, студенты проверили работу персонала. Их интересовало не только как сориентироваться в новом АВК, но и что можно пронести с собой на борт самолета, как правильно оформить перевозку животного или ребенка без сопровождения и многое другое. По просьбе организаторов деловой игры, волонтеры устроили персоналу аэропорта разные сложные ситуации: вступали в конфликты, теряли багаж, не являлись на регистрацию. Сотрудники международного аэропорта Хабаровск действовали в рамках установленных инструкций, предоставляя "пассажирам" всю необходимую информацию в полном объеме. Также деловая игра подразумевала образовательную составляющую. Часть студентов работала в парах с сотрудниками службы авиационной безопасности, службы организации пассажирских перевозок. Волонтеры могли увидеть, как работают профессионалы, задать им вопросы, получить практические рекомендации для будущей деятельности. "Новый терминал внутренних воздушных линий, в нашем понимании не просто новое пространство, мы планируем внедрять здесь современные практики обслуживания пассажиров и обязательно найдем место для творческих инициатив, молодежных мероприятий. Важной составляющей является привлечение в команду аэропорта молодых специалистов. Мы готовы принимать участие в их обучении сегодня, чтобы завтра наша команда пополнилась новыми кадрами, отличающимися нестандартным мышлением и креативными подходами к работе", - отметил генеральный директор АО "Международный аэропорт Хабаровск" Юрий Кондратчик. Досье "Дальневосточного капитала": АО "Хабаровский аэропорт" - главный оператор по наземной деятельности в международном аэропорту Хабаровск (Новый). Международный аэропорт Хабаровск (Новый) - крупный аэропорт Дальневосточного федерального округа РФ, ежегодно обслуживающий более 2 млн пассажиров. Журнал "Дальневосточный капитал".

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter