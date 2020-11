Владивосток догоняет Сочи и Санкт-Петербург

Квадратный метр на вторичном рынке жилья дальневосточной столицы показал резкий рост

Квадратный метр на вторичном рынке жилья дальневосточной столицы показал резкий рост Федеральный портал «Мир квартир» подвел итоги вторичного рынка жилья по крупнейшим городам России за 3-й квартал этого года, судя по которым Владивосток оказался в числе лидеров роста цен по стране. При этом он сохранил четвертое место в рейтинге и по средней цене «квадрата», и по цене средней предлагаемой квартиры. Средняя цена «квадрата» на вторичном рынке во Владивостоке в третьем квартале составила 120 503 рубля, что на 17,3% больше, чем в начале года и на 5,5% - чем во втором квартале. Соответственно цена средней предлагаемой квартиры достигла 6 792 783 рубля – на 20,3% больше, чем в начале года, и на 9,6% - чем во втором квартале. Жилье во Владивостоке оказалось в два раза дороже, чем в среднем по городам РФ с населением свыше 300 000 человек. Средний «квадрат» по 70 таким городам в третьем квартале был на уровне 59 455 рублей, а средняя квартира – 3 431 996 рублей. Средняя квартира во Владивостоке оказалась в 4,5 раза дороже, чем средняя квартира предложения в самом доступном для покупателей жилья городе Магнитогорске. Темпы роста цен с начала этого года во Владивостоке были примерно в 4 раза выше среднероссийских, которые выросли на 3,9% за 1 кв. метр жилья и на 4,7% за среднюю предлагаемую квартиру. При этом эксперты отметили, что по стране в третьем квартале «квадрат» подешевел на 0,4%, а рост средней цены квартиры был всего 0,9%, то есть наметился «баланс спроса и предложения», а соответственно цены начали фиксироваться. Рост цен на вторичное жилье во Владивостоке превзошел рынок Сочи с начала года примерно на 4%, но в номинале отстает на 3 760 рублей по цене «квадрата» и на 1 314 019 рублей по средней цене предлагаемой квартиры. Видимо сочинские квартиры заметно просторнее владивостокских. Примерно еще на 2 000 рублей наш «квадрат» отстал от цены Санкт-Петербурга, и при сохранении темпов роста может выйти на второе место по стране. Однако московский «квадрат» остается на недосягаемой высоте – 224 490 рублей. Кроме того, напомним, что по рынку нового жилья во Владивостоке портал «Мир квартир» зафиксировал в третьем квартале заметное падение средней цены – она упала ниже 100 000 рублей за «квадрат» и в соответствующем рейтинге город переместился с 4-го места на 5-е, пропустив вперед Московскую область, Сочи, Санкт-Петербург и Москву. Цена «квадрата» вторичного рынка во Владивостоке резко оторвалась от хабаровской (79 190 рублей). При этом в третьем квартале «квадрат» в Хабаровске подешевел на 6,4%, но по сравнению с началом года подорожал на 0,1%, что допустимо в пределах погрешности. Однако средняя квартира соответственно подорожала за квартал на 1,5%, а с начала года – на 8%. Другие дальневосточные города, оказавшиеся в рейтинге, заняли: Якутск – 11 место с ценой «квадрата» 76 876 рублей, Чита – 28 место (55 152 рубля) и Улан-Удэ – 35 место (51 220 рублей). При этом Якутск в третьем квартале существенно подешевел: на 7% уменьшилась цена «квадрата» и на 12,3% - цена средней квартиры. Зато значительно подорожала Чита – соответственно на 8,2% и на 12,8%. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

