Во Владивостоке улицы связывают тротуаром

Для Владивостока характерно отсутствие на некоторых улицах тротуаров, и это очень проблемно для пешеходов, которые выходят на проезжую часть и рискуют попасть под машины. Нет тротуаров на отдельных участках улицы Снеговой, Борисенко, Сочинской, Можайской, Выселковой, Маковского, Днепровской и других. Однако это беда не только отдаленных городских улиц, но и некоторых центральных. В настоящее время дорожные строители завершают устройство небольшого участка отсутствовавшего тротуара в районе остановки «Дальпресс» - всего около 50 метров. Их как раз не хватало, чтобы, спускаясь по Океанскому проспекту от Первой речки завернуть на ул. Хабаровскую, не переходя дважды дорогу с довольно интенсивным автомобильным движением. Можно отметить, что этот недочет существовал долгие годы, и приятно, что городские власти обратили на это внимание. Ремонт и устройство тротуаров во Владивостоке до конца осени должны быть сделаны также на участках проспекта «Красного знамени» и Океанского проспекта в районе Покровского парка, на ул. Шефнера, Алеутской и 1-й Морской. Фото автора Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

