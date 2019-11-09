В Приморье начали делать легкооткрываемую крышку

«В арендованном помещении мы открыли цех и установили автоматизированную линию иностранного производства. Использование процедуры свободной таможенной зоны позволило нам создать постоянную зону таможенного контроля и сэкономить около 20 млн рублей при ввозе производственного оборудования без пошлины, - сообщает директор АО «ФИБ ЕОЕ & ПАКАЖИНГ» Пётр Базалий. - На создание компании нас мотивировало наличие льгот для резидентов свободного порта Владивосток, основные - 0 % налог на прибыль в течение пяти лет и единый социальный налог в размере 7,6 %». По его словам, в настоящее время наиболее крупными потребителями легкооткрываемой крышки «ФИБ ЕОЕ & ПАКАЖИНГ» являются компании «Курильский берег», «Гидрострой», «Преображенская база тралового флота».