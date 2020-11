В Приморье начали делать легкооткрываемую крышку

Вложения в уникальное производство составляют 62 млн рублей, на предприятии создано 19 рабочих мест

Вложения в уникальное производство составляют 62 млн рублей, на предприятии создано 19 рабочих мест Резидент Свободного порта Владивосток – компания «ФИБ ЕОЕ & ПАКАЖИНГ» – запустила уникальное производство легкооткрываемой крышки (ЕОЕ) для консервной банки или консервированной продукции в городе Уссурийске (Приморский край). Инвестор реализовал проект по соглашению с АО «Корпорация развития Дальнего Востока». На данном этапе вложения в производство составляют 62 млн рублей, на предприятии создано 19 рабочих мест. Уникальность предприятия резидента СПВ заключается в высокой автоматизации производства и скорости выпуска готовой продукции, превышающей возможности многих российских, а также зарубежных цехов, – 500 крышек с ключом в минуту. «В арендованном помещении мы открыли цех и установили автоматизированную линию иностранного производства. Использование процедуры свободной таможенной зоны позволило нам создать постоянную зону таможенного контроля и сэкономить около 20 млн рублей при ввозе производственного оборудования без пошлины, - сообщает директор АО «ФИБ ЕОЕ & ПАКАЖИНГ» Пётр Базалий. - На создание компании нас мотивировало наличие льгот для резидентов свободного порта Владивосток, основные - 0 % налог на прибыль в течение пяти лет и единый социальный налог в размере 7,6 %». По его словам, в настоящее время наиболее крупными потребителями легкооткрываемой крышки «ФИБ ЕОЕ & ПАКАЖИНГ» являются компании «Курильский берег», «Гидрострой», «Преображенская база тралового флота». Выбор места расположения предприятия обусловлен тем, что Уссурийск находится на узловой станции, соединяющей Транссибирскую магистраль с крупными портами Приморья, имеет транспортное сообщение с иностранными государствами. Кроме того, в Приморском крае имеется три крупных предприятия по изготовлению жестяной тары для консервного производства, а также несколько крупных рыбоконсервных заводов, которые являются потенциальными потребителями продукции предприятия. Отметим, процедуру свободной таможенной зоны успешно применяют 13 резидентов территорий опережающего развития и 6 резидентов свободного порта Владивосток в Дальневосточном федеральном округе. На сегодняшний день резиденты свободного порта Владивосток по соглашениям с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» уже инвестировали в экономику региона более 106,7 млрд рублей, создав 11311 рабочих мест. Количество резидентов СПВ в настоящее время достигло 1596. Общая стоимость реализуемых инвесторами проектов составляет 751,5 млрд рублей, в результате будет создано 75,2 тысячи рабочих мест. Информация предоставлена пресс-службой Корпорации развития Дальнего Востока Журнал "Дальневосточный капитал".

