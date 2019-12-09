На Камчатке наградили лучших представителей рыбной отрасли

«Комиссия рассмотрела заявки 42 участников конкурса, который в этом году проводился на Камчатке в десятый раз. Для отрасли очень важно и значимо, чтобы интерес к ней не угасал, специалисты продолжали развитие своих компетенций. Мы видим, как сильно вы стараетесь, насколько вы неравнодушны к своему делу, каких успехов достигаете, спасибо каждому из вас за вклад в развитие рыбной промышленности Камчатского края», – сказал Андрей Здетоветский.