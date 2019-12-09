Tele2 предлагает клиентам самостоятельно выбрать себе новогодний подарок

В день запуска стартовал новый этап рекламной кампании оператора. По сюжету герои рекламных видеороликов готовятся поздравить абонентов с Новым годом. При этом харизматичный лидер команды Tele2 заявляет: «Я не Санта. Мне не надо писать письмо, чтобы получить то, о чем мечтали давно». При этом абонентов Tele2 ждут только полезные подарки: «В этот Новый год у Tele2 правила такие – не дарить абонентам то, о чем они не просили».