Глубокозарывающихся гуидаков признали перспективными в Приморье

Глубокозарывающихся гуидаков признали перспективными в Приморье
Глубокозарывающихся гуидаков признали перспективными в Приморье
Сегодня, 16:05БизнесФото: https://pixabay.com/
Во Владивостоке рыбаки, представители рыбохозяйственной отрасли и учёные обсуждали проблемы развития аквакультуры на Дальнем Востоке. В мероприятии принял участие заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов.

По словам заместителя руководителя Тихоокеанского филиала ВНИРО Александра Буслова, к перспективным объектам можно отнести халиотиса, ещё известного как морское ухо, двустворчатых моллюсков — рудитапеса, анадару и спизулу, а также глубокозарывающихся гуидаков.

Для этих видов пока отсутствуют «рецепт» культивирования, но по другим объектам работы ведутся. Так в текущем году была разработана методика выращивания проростков бурой водоросли ундарии, которая уже высажена на участках. Кроме того, в этом году на острове Попова были проведены успешные эксперименты по культивированию мохнаторукого краба. Исследователи дополнили перечень объектов аквакультуры микроводорослями, которые используют в качестве кормов для выращивания объектов на различных стадиях.

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