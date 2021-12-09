Глубокозарывающихся гуидаков признали перспективными в Приморье

Для этих видов пока отсутствуют «рецепт» культивирования, но по другим объектам работы ведутся. Так в текущем году была разработана методика выращивания проростков бурой водоросли ундарии, которая уже высажена на участках. Кроме того, в этом году на острове Попова были проведены успешные эксперименты по культивированию мохнаторукого краба. Исследователи дополнили перечень объектов аквакультуры микроводорослями, которые используют в качестве кормов для выращивания объектов на различных стадиях.