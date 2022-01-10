Во Владивостоке определили места для торговли цветами во время весенних праздников

Во Владивостоке определили места для торговли цветами во время весенних праздников
Во Владивостоке определили места для торговли цветами во время весенних праздников
Вчера, 17:08БизнесФото: 1mediainvest.ru
Городское управление экономического развития предлагает 51 участок, размером шесть на шесть «квадратов», на котором может разместиться автолавка, сообщили в мэрии.

Продажа цветов в преддверии Международного женского дня стартует 1 марта и завершится 10 марта. Начальная цена за право включения места в схему нестационарных торговых объектов (НТО) под реализацию цветов для предпринимателей начинается от 4 600 и от 7 700 рублей в зависимости от локации.

Места с начальной ценой аукциона от 4 600 рублей:

— Адмирала Горшкова, 20 (два места);

— Адмирала Горшкова, 36;

-Адмирала Кузнецова, 50;

— Адмирала Юмашева, 10 (два места);

— Анны Щетининой, 17;

— Анны Щетининой, 39 (два места);

— Борисенко, 10/7;

— Борисенко, 17б;

— Жигура, 6;

— Камский, 5;

— Красного Знамени, 86;

— Красного Знамени, 90;

— Красного Знамени, 114 (два места);

— Красного Знамени, 164а;

— Ладыгина, 5;

— Лесопитомник, 6а;

— Нахимова, 1;

— Нахимова, 2;

— Печорская, 8;

— Порт-Артурская, 127а;

— Терешковой, 14;

— Тунгусская, 44;

— Тухачевского, 66б;

— Уральская, 6;

— Чапаева, 24;

— Чкалова, 12;

— Шилкинская, 15;

— Шишкина, 4.

Места с начальной ценой аукциона от 7 700 рублей:

— Адмирала Фокина, 23;

— Аксаковская, 3а;

— Верхнепортовая, 2г;

— Верхнепортовая, 68;

— Калинина, 230;

— Калинина, 253а;

— Маковского, 35а;

— Маковского, 266;

— Маковского, 266а;

— Некрасовская, 52;

— Новоивановская, 3;

— Посьетская, 22;

— Сипягина, 22а;

— Спортивная, 1;

— Спортивная, 2;

— Суханова, 1;

— Суханова, 8;

— 100-летия Владивостока, 60 (два места).

Предприниматели могут подать заявку на участие в аукционе до 7 февраля 2022 года. Рассмотрение заявок пройдет 9 февраля, итоги подведут 10 февраля. Узнать подробности можно у специалистов по телефонам 8 (423) 245-40-85, 244-60-16.

Отметим, с 1 по 10 марта на территории Владивостока проходят рейды сотрудников административных комиссий совместно с полицией — для пресечения незаконной торговли весенними букетами.

Сюжеты:
Приморье
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Владивосток
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