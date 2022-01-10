Во Владивостоке определили места для торговли цветами во время весенних праздников

Продажа цветов в преддверии Международного женского дня стартует 1 марта и завершится 10 марта. Начальная цена за право включения места в схему нестационарных торговых объектов (НТО) под реализацию цветов для предпринимателей начинается от 4 600 и от 7 700 рублей в зависимости от локации.
Места с начальной ценой аукциона от 4 600 рублей:
— Адмирала Горшкова, 20 (два места);
— Адмирала Горшкова, 36;
-Адмирала Кузнецова, 50;
— Адмирала Юмашева, 10 (два места);
— Анны Щетининой, 17;
— Анны Щетининой, 39 (два места);
— Борисенко, 10/7;
— Борисенко, 17б;
— Жигура, 6;
— Камский, 5;
— Красного Знамени, 86;
— Красного Знамени, 90;
— Красного Знамени, 114 (два места);
— Красного Знамени, 164а;
— Ладыгина, 5;
— Лесопитомник, 6а;
— Нахимова, 1;
— Нахимова, 2;
— Печорская, 8;
— Порт-Артурская, 127а;
— Терешковой, 14;
— Тунгусская, 44;
— Тухачевского, 66б;
— Уральская, 6;
— Чапаева, 24;
— Чкалова, 12;
— Шилкинская, 15;
— Шишкина, 4.
Места с начальной ценой аукциона от 7 700 рублей:
— Адмирала Фокина, 23;
— Аксаковская, 3а;
— Верхнепортовая, 2г;
— Верхнепортовая, 68;
— Калинина, 230;
— Калинина, 253а;
— Маковского, 35а;
— Маковского, 266;
— Маковского, 266а;
— Некрасовская, 52;
— Новоивановская, 3;
— Посьетская, 22;
— Сипягина, 22а;
— Спортивная, 1;
— Спортивная, 2;
— Суханова, 1;
— Суханова, 8;
— 100-летия Владивостока, 60 (два места).
Предприниматели могут подать заявку на участие в аукционе до 7 февраля 2022 года. Рассмотрение заявок пройдет 9 февраля, итоги подведут 10 февраля. Узнать подробности можно у специалистов по телефонам 8 (423) 245-40-85, 244-60-16.
Отметим, с 1 по 10 марта на территории Владивостока проходят рейды сотрудников административных комиссий совместно с полицией — для пресечения незаконной торговли весенними букетами.