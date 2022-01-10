Во Владивостоке определили места для торговли цветами во время весенних праздников

Городское управление экономического развития предлагает 51 участок, размером шесть на шесть «квадратов», на котором может разместиться автолавка, сообщили в мэрии.

Продажа цветов в преддверии Международного женского дня стартует 1 марта и завершится 10 марта. Начальная цена за право включения места в схему нестационарных торговых объектов (НТО) под реализацию цветов для предпринимателей начинается от 4 600 и от 7 700 рублей в зависимости от локации. Места с начальной ценой аукциона от 4 600 рублей: — Адмирала Горшкова, 20 (два места); — Адмирала Горшкова, 36; -Адмирала Кузнецова, 50; — Адмирала Юмашева, 10 (два места); — Анны Щетининой, 17; — Анны Щетининой, 39 (два места); — Борисенко, 10/7; — Борисенко, 17б; — Жигура, 6; — Камский, 5; — Красного Знамени, 86; — Красного Знамени, 90; — Красного Знамени, 114 (два места); — Красного Знамени, 164а; — Ладыгина, 5; — Лесопитомник, 6а; — Нахимова, 1; — Нахимова, 2; — Печорская, 8; — Порт-Артурская, 127а; — Терешковой, 14; — Тунгусская, 44; — Тухачевского, 66б; — Уральская, 6; — Чапаева, 24; — Чкалова, 12; — Шилкинская, 15; — Шишкина, 4. Места с начальной ценой аукциона от 7 700 рублей: — Адмирала Фокина, 23; — Аксаковская, 3а; — Верхнепортовая, 2г; — Верхнепортовая, 68; — Калинина, 230; — Калинина, 253а; — Маковского, 35а; — Маковского, 266; — Маковского, 266а; — Некрасовская, 52; — Новоивановская, 3; — Посьетская, 22; — Сипягина, 22а; — Спортивная, 1; — Спортивная, 2; — Суханова, 1; — Суханова, 8; — 100-летия Владивостока, 60 (два места). Предприниматели могут подать заявку на участие в аукционе до 7 февраля 2022 года. Рассмотрение заявок пройдет 9 февраля, итоги подведут 10 февраля. Узнать подробности можно у специалистов по телефонам 8 (423) 245-40-85, 244-60-16. Отметим, с 1 по 10 марта на территории Владивостока проходят рейды сотрудников административных комиссий совместно с полицией — для пресечения незаконной торговли весенними букетами.

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