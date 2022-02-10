Высокий немец зашел на «Терминал Астафьева»

На «Терминале Астафьева» завершен монтаж нового портального крана Liebherr LPS 280. Благодаря своей универсальности кран может эффективно использоваться не только для обработки сыпучих грузов, но и для перевалки крупнотоннажных контейнеров.

Как сообщил заместитель генерального директора по развитию АО «Терминал Астафьева» Алексей Дроздов, приобретение новой техники является системной работой предприятия по улучшению производственных процессов. Фото: «Терминал Астафьева» «Высокие стандарты производства — важная часть работы нашего предприятия. Для этого мы постоянно вкладываем средства в обновление техники и модернизацию существующего оборудования. Немецкая компания Liebherr является мировым лидером в эффективной обработке грузов в морских портах. Их портальные краны — уникальное сочетание проверенных временем технологий и компактной конструкции на рельсовых порталах. Новый кран повысит эффективность погрузки на „Терминале Астафьева“, а также исключит просыпки», — отметил Алексей Дроздов. Фото: «Терминал Астафьева» Как отметили специалисты «Терминала Астафьева», новый кран Liebherr LPS 280 гарантирует быструю перевалку генеральных, контейнерных и навалочных грузов на судах всех классов. Компактная конструкция портала позволяет использовать LPS 280 в условиях ограниченного пространства. Отметим, что эргономичное и комфортное исполнение кабины нового крана способствует сосредоточению внимания и снижению усталости оператора — это помогает поддерживать безопасность и производительность на неизменно высоком уровне. Фото: «Терминал Астафьева» К работе новый кран приступит в марте 2022 года после завершения пуско-наладочных работ на производственной площадке «Терминала Астафьева», обучения обслуживающего персонала и регистрации в Ростехнадзоре. Фото: «Терминал Астафьева» Постоянную модернизацию производства на «Терминале Астафьева» замечают и местные жители. Прежде всего по строительству навеса над территорией предприятия, который уже хорошо виден из окон ближайшего микрорайона. Фото: «Терминал Астафьева» «Радует, что администрация „Терминала Астафьева“ заботится о жителях нашего района. Чтобы город стал чище и пыли стало меньше. И очень бы хотелось, чтобы стивидорные компании также делали закрытую перевалку на своей территории», — поделилась Светлана Быканова, жительница микрорайона Мыс Астафьева. «Но весь город один „Терминал Астафьева“ не спасет. Потому что пыль есть и в Рыбном порту, и на Кинотехникуме, и на Первом участке её очень много. Хорошо, если все стивидорные компании возьмут пример и приступят к „закрытию“ территории своих терминалов», — добавляет Галина Сагитова, жительница дома Астафьева, 105. Фото: «Терминал Астафьева» Местные жители отмечают также и широкую социальную работу, которую «Терминал Астафьева» постоянно проводит как на территории ближайшего микрорайона, так и оказывая помощь в развитии социальной среды всей Находки. «Очень „Терминал Астафьева“ помогает: благоустроил территорию возле школы, высадили насаждения, в новогодние праздники поставили елку, украсили, сделали искусственный снег на радость детям. Каждый год проводят субботники на районе, а жителям близлежащих домов сделали остекление окон», — рассказывает Марина Щербакова, работающая в микрорайоне Мыс Астафьева. Фото: «Терминал Астафьева»

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