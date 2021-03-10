Приморские сельхозпроизводители получат скидки на покупку техники

Приморские сельхозпроизводители получат скидки на покупку техники

Сегодня, 15:20БизнесФото: Медиахолдинг1Mi
В Приморском крае идёт активная подготовка к посевной — аграрии закупают семена и удобрения, ремонтируют и заменяют сельхозтехнику. В правительстве региона сообщили, что на приобретение последней фермеры могут получить субсидии, которые покроют до 50% стоимости.

Специалисты краевого минсельхоза рассказали, что в 2021 году в посевной кампании будут участвовать более двух с половиной тысяч тракторов с навесным оборудованием. В министерстве отметили, что большая часть спецтехники отремонтирована и готова к работе в поле.

«На данный момент в исправном состоянии находится 2181 трактор — 85% от всего парка. К ним отремонтировано 1100 плугов, 849 культиваторов, 808 сеялок», — рассказал министр сельского хозяйства Приморского края Андрей Бронц.

Одна из задач правительства региона в сфере сельского хозяйства — уход от ручного труда и механизация производства. Для этого приморским аграриям предоставляют субсидии, которые компенсируют затраты на покупку техники — до 50% на спецтехнику, до 30% — на тракторы.

Чтобы получить субсидию, нужно обратиться в краевое министерство сельского хозяйства.

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