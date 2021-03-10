В Правительстве РФ утвердили новую программу поддержки предпринимателей

Правительство РФ утвердило новую меру поддержки предпринимателей, пострадавших во время пандемии COVID-19. Это льготная кредитная программа «ФОТ 3.0», на финансирование которой направят около 7, 7 миллиардов рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«ФОТ 3.0» придёт на смену программе «ФОТ 2.0», действие которой заканчивается 1 апреля текущего года. По словам специалистов, на протяжении последних девяти месяцев программа льготного кредитования помогла предпринимателям сохранить рабочие места и стала одной из самых популярных мер поддержки малого и среднего бизнеса. Из-за того, что многим предприятиям не удалось вернуться на докризисный уровень, в Правительстве РФ решили продлить действие программы. В новом формате ставка по кредиту составит 3%, в течение первого полугодия заёмщик не будет выплачивать основной долг и проценты по кредиту, а во втором полугодии выплаты можно будет делать равными долями ежемесячно. По мнению президента «ОПОРЫ РОССИИ» Александра Калинина, российский бизнес приветствует продолжение политики Правительства РФ по поддержке предпринимателей в сложной ситуации. «Хочу отметить активную работу Министерства экономического развития в процессе разработки и принятия этого важного для МСП постановления. В тоже время нельзя не обратить внимание на то, что выделено, конечно, существенно меньше, чем предыдущие программы. Тем более, что наряду с субъектами МСП в программу допущен и крупный бизнес. Вместе с тем, логику Правительства можно понять — по их данным, обороты по сектору МСП за полтора месяца 2021 года на 99% восстановились до уровня начала 2020 года. Т.е. большая часть бизнеса уже пришла в себя. Но даже, если брать эти данные, 1% МСП — это почти 57 тысяч бизнес-единиц, которым нужна дополнительная поддержка. Для них это может стать ещё одним шагом к восстановлению и развитию», — заявил Калинин. Участвовать в программе могут как небольшие, так и крупные компании из наиболее пострадавших отраслей: гостиничный и ресторанный бизнес, сфера культуры, туризма, спорта и развлечений. Размер кредита будет зависеть от количества сотрудников, работающих в организации. При этом, максимальная сумма кредита — 500 миллионов рублей. Главное условие получения кредита — заёмщик должен сохранить не менее 90% рабочих мест в период действия договора. «Малый и средний бизнес — точка роста любой развитой экономики. Новые меры по поддержке российских предпринимателей в виде льготного кредитования помогут им восстановиться после кризиса 2020 года. Фонд Росконгресс системно поддерживает развитие малого и среднего бизнеса, регулярно включая в повестку своих ключевых проектов эту тему, привлекая к дискуссиям ведущих международных экспертов из Европы и США, а на площадке ПМЭФ ежегодно проходит Российский форум малого и среднего предпринимательства, позволяя предприятиям МСП показать свои предложения и продукты потенциальным инвесторам из разных стран, руководителям крупных российских компаний и органам власти», — рассказал директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев. Оформить кредит можно в период с 1 марта по 1 июля на срок до 12 месяцев. Поручителем сделки выступит государство в лице «ВЭБ.РФ», что расширит доступ компаний к кредитованию. Деньги, что выделило Правительство, пойдут на возмещение разницы банкам между льготной и рыночной процентной ставкой, а также на погашение задолженности за первое полугодие. Таким образом, государство будет ежемесячно выплачивать банкам 6% от фактической задолженности, а банки будут направлять запросы в Минэкономразвития на получение подсчитанных сумм. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что новой мерой поддержки могут воспользоваться около 75 тысяч предпринимателей, в компаниях которых работает около 1,5 миллионов человек. По словам премьера, такая мера господдержки даст бизнесу новый импульс к развитию.

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