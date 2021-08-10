Приморским предпринимателям бесплатно помогут с продвижением в интернете и СМИ

Приморским предпринимателям бесплатно помогут с продвижением в интернете и СМИ
Приморским предпринимателям бесплатно помогут с продвижением в интернете и СМИ
Сегодня, 17:38БизнесФото: Медиахолдинг 1Mi
Приморским предпринимателям помогут заявить о себе в СМИ, продвинуть товары и услуги в интернете и даже изготовить брендированную продукцию. Новая комплексная услуга от центра «Мой бизнес» доступна для бизнесменов, зарегистрированных не менее года назад, которые прошли прескоринговую проверку.

«Реклама, как известно, – двигатель торговли, и услуги, связанные с нею, всегда пользуются у нас большой популярностью. Только в прошлом году мы получили больше 100 заявок по этому направлению», — рассказала руководитель Центра поддержки предпринимательства (ЦПП, подразделение центра «Мой бизнес») Виктория Петрова.

Теперь приморским предпринимателям доступны три новые комплексные услуги: «Продвижение в СМИ», «Продвижение в интернете» и «Наружная реклама и полиграфия».

Воспользовавшись услугой «Продвижение в СМИ», бизнесмены Приморья смогут получить помощь в производстве и трансляции аудио- и видеороликов в теле- и радиоэфире, публикации информации в периодических печатных изданиях.

В пакет услуги «Продвижение в интернете» входит помощь в создании лендинга, SEO и SMM, в том числе и таргетинг.

В услуге «Наружная реклама» предпринимателям доступны дизайн и установка баннеров и рекламных вывесок, изготовление и печать разнообразных визиток, буклетов, блокнотов и прочего, в том числе и брендированной продукции.

На сайте центра «Мой бизнес», чтобы получить одну из новых комплексных услуг, приморским предпринимателям достаточно оставить заявку на сайте. Если компания бизнесмена зарегистрирована больше года назад и прошла прескоринговую оценку — его заявка будет одобрена.

Подробности можно уточнить по телефону: 8 (423) 279-59-09

Кстати, в регионе реализуется государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020-2027 годы.

Сюжеты:
Приморье
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