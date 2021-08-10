Тракторы Ростсельмаш наилучшим образом зарекомендовали себя в хозяйствах различных регионов нашей страны, а также стран зарубежья. Эти универсальные машины способны работать в любых условиях и за это качество ценятся аграриями.

Фото: предоставлено Ростсельмаш В настоящее время Ростсельмаш выпускает широкий модельный ряд тракторов трёх серий: RSM 1000, RSM 2000 и RSM 3000. Широкая линейка высокопроизводительных машин с классической и шарнирно-сочлененной рамой на колесном и гусеничном ходу дает возможность подобрать трактор под свои нужды хозяйству с любыми площадями. Отзывом о работе на агромашинах производства Ростсельмаш делится директор компании «Первая Приморская семенная компания» Николай Морочек: «В нашем хозяйстве посевная площадь составляет 5500 га, из них около 2000 га кукурузы, 3000 га сои и еще немного зерновых. На эту площадь применяем три трактора, и все они производства Ростсельмаш. Две мощные машины из серии RSM 3000 — это RSM 3575 и RSM 3535, а также один трактор RSM 370. Машины серии RSM 3000 поднимали залежные земли весь сезон. Показали себя с хорошей стороны, отказов в оборудовании не было, очень надежные машины. Великолепная выработка. Оптимальный расход топлива. Механизаторы остались довольны, ведь работать на таких, хоть и больших, но комфортных машинах, совсем не утомительно. Фото: предоставлено Ростсельмаш Третий трактор в нашем хозяйстве — RSM 370, универсально пропашной с крепкой рамой. Тоже изумительно себя показывает в работе, никаких нареканий, никаких поломок в течение всей посевной кампании. Благодаря машинам Ростсельмаш мы успели посеять заявленный нами объем, хотя заходили в залежные земли, и техника Ростсельмаш прекрасно справилась с поставленными задачами». Вот уже больше десятилетия в России и соседних странах существует тенденция к переходу со «слабосильных» тракторов на высокопроизводительные, энергонасыщенные. Из-за специфики почвенно-климатических и рельефных условий в Приморском крае пик интереса вызывают тракторы Ростсельмаш благодаря своей мощности и безотказности в выполнении любых видов работ. Машины серий RSM 3000 и RSM 2000 можно часто встретить на приморских полях. Одной из популярных моделей среди местных фермеров также считается трактор RSM 2375, о работе на котором поделился впечатлениями председатель сельскохозяйственного производственного кооператива «Коопхоз русское поле», Елисей Мурачев: «У нас в хозяйстве 2000 га сои. Работаем на тракторах RSM 2375 и RSM 2400. В этом году разрабатывали в основном целину. Машины показали себя исключительно с хорошей стороны. Выбирал тракторы по отзывам других владельцев и не прогадал». Фото: предоставлено Ростсельмаш Тракторы Ростсельмаш соответствуют современным требованиям аграриев и известны своей неприхотливостью и экономичностью. Длительный срок эксплуатации делает приобретение выгодным на долгосрочную перспективу. А благодаря финансовым программам, предлагаемым производителем, покупка агромашины становится еще более выгодной.

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