Эдуард Худайнатов провел выездное совещание во Владивостоке

Президент компании обратил внимание руководителей предприятий на необходимость слаженной работы в периоды введения режима ЧС, что позволит обеспечивать топливом экстренные службы и население. Учитывая социальную значимость заправок ННК для Дальнего Востока, под особый контроль нужно взять работу АЗС, расположенных в отдаленных населенных пунктах, некоторые из которых оказываются отрезанными от транспортного сообщения в результате размытия дорог, мостов, а также разлива рек. Недавняя непогода стала серьезной проверкой для компании, которую она уверенно прошла – все АЗС ННК работали без сбоев.