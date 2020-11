Платеж в одно окно. Или в один клик...

Упрощение процесса оплаты квитанций за услуги ЖКХ продолжается в Приморье

Упрощение процесса оплаты квитанций за услуги ЖКХ продолжается в Приморье Просторные и комфортные центры оплаты услуг ЖКХ открылись в Приморском крае в текущем году. Крупнейшие ресурсоснабжающие организации региона работают над тем, чтобы порядок начислений за услуги и оплаты данных начислений был максимально понятным и удобным для жителей края. Ведь от своевременной оплаты услуг во многом зависит не только выполнение ремонтных и инвестиционных программ, но и достижение ряда целей государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2013-2021 годы». Напомним, что с октября 2018 года часть жителей Приморского края получают объединенную квитанцию на оплату тепловой и электрической энергии. В ней отражены расчеты за услуги производителя и поставщика тепла и горячей воды АО «ДГК» и гарантирующего поставщика электроэнергии ПАО «ДЭК» (обе компании входят в группу «РусГидро»). Единые документы получают около 270 тысяч абонентов во Владивостоке, Артеме, Партизанске и Лучегорске. Услуги разные – центр один Логично, что, объединив две услуги в одной квитанции, компания предложила абонентам и «единое окно» для решения всех возникающих вопросов. Первые единые расчетно-информационные центры (ЕРИЦ) ПАО «ДЭК» начали работу во Владивостоке (Октябрьская, 8) и в Артеме (Интернациональная, 84) в конце января 2019 года. 3 сентября аналогичный центр распахнул свои двери в Уссурийске. Все ЕРИЦ оснащены самым современным оборудованием и предназначены для работы как с физическими, так и с юридическими лицами. В единых центрах можно не только оплатить коммунальные услуги, но и выяснить все вопросы по начислениям и платежам за горячее водоснабжение, тепловую и электрическую энергию; передать показания приборов учета, а также приобрести их. Для удобства посетителей помещения разделены на зону очного обслуживания, самообслуживания, интерактивных и дополнительных сервисов, кассы и детский уголок. Управляет клиентским потоком электронная очередь. Центры удобны и для людей с ограниченными возможностями: специальный информационный сенсорный терминал адаптирован для людей на инвалидных колясках. Помещение оснащено пандусом, кнопкой вызова специалистов и отдельным окном обслуживания. - Это новый шаг в обслуживании клиентов, причем как для простых жителей, так и для ресурсоснабжающих организаций. Именно за такими центрами - будущее. Надеюсь, что подобные офисы появятся во всех городах Приморья, - подчеркнул важность развития сети единых расчетно-информационных центров губернатор края Олег КОЖЕМЯКО, который принял участие в открытии первых центров. Добавим, что до конца 2019 года ПАО «ДЭК» планирует открыть еще три ЕРИЦ во Владивостоке (в районе Чуркина и Второй Речки), а также в Большом Камне и в Уссурийске. «РусГидро» приступило к реализации проекта создания единых информационно-расчетных центров в регионах присутствия энергосбытовых компаний группы в 2016 году. Единые расчетно-информационные центры, открытые ПАО «ДЭК» в 2017-2018 годах на территориях ДФО – в Райчихинске Амурской области, Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края и в Холмске Сахалинской области, получили положительную оценку граждан и властей регионов. В перспективе - ПАО «ДЭК», входящее в группу «РусГидро», оператор программы ЕРИЦ на Дальнем Востоке, планирует осуществлять начисления и принимать платежи и за другие жилищные и коммунальные услуги. Альтернатива – интернет Добавим, что помимо единых центров, абоненты ресурсоснабжающих организаций Приморья могут воспользоваться различными онлайн-сервисами. Так, в июле 2019 года 20,7 тыс. частных клиентов ПАО «ДЭК» в Приморье передали показания электросчетчиков с помощью «Личного кабинета». Еще 18,8 тыс. потребителей сообщили о своем расходе электроэнергии через мобильную версию «Личного кабинета». Показатели - выше июньских на 700 и 2,8 тысяч человек, соответственно. В компании отмечают, что удобные интерфейсы «Личного кабинета» и его мобильной версии позволяют клиентам не только своевременно подавать данные об электропотреблении, но и контролировать при необходимости состояние нескольких лицевых счетов. Также с помощью онлайн-сервисов можно получать дубликаты квитанций и оплачивать их без комиссии. Зарегистрировать личный кабинет, отправив онлайн-заявку, могут и абоненты КГУП «Приморский водоканал», проживающие в частном секторе Владивостока, а также жители Большого Камня и Надеждинского, Лазовского, Михайловского, Шкотовского и Хорольского районов. Жители многоквартирных домов Владивостока могут зарегистрировать личный кабинет на сайте Вычислительного центра https://www.vlad-vc.ru/. На специализированном портале зарегистрировано почти 40 тысяч квартиросъемщиков. Функция онлайн-оплаты доступна и для потребителей КГУП «Примтеплоэнерго», которое, в зависимости от муниципалитета, предоставляет услуги тепло-, а также горячего и холодного водоснабжения. Подробно о том, как оплатить начисления, рассказывается в видеоролике на сайте предприятия. С 2015 года зарегистрировать «личный кабинет» можно и на официальном сайте Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края. Доступ к сервису имеют как физические, так и юридические лица. Для предоставления доступа в «личный кабинет» пользователю необходимо заполнить заявление о подключении услуги, бланк которого можно скачать с сайта ФКР. В заявлении на открытие личного кабинета указываются основные паспортные данные собственника, адрес регистрации, контактные данные, а также сведения о лицевом счете. Заявку на подключение услуги можно отправить по электронной почте info@fkr25.ru; срок ее рассмотрения составляет пять рабочих дней. После регистрации личного кабинета и первого входа в него рекомендуется сменить пароль. Благодаря личному кабинету на сайте регионального ФКР собственник может получить детальную информацию по своему лицевому счету и распечатать квитанцию за нужный месяц. Для граждан, имеющих в собственности несколько помещений в многоквартирных домах, предусмотрена возможность добавления новых лицевых счетов – для этого необходимо указать номер необходимого ЛС и прикрепить правоустанавливающий документ. На фото: С октября прошлого года часть приморцев получает объединенную квитанцию на оплату тепловой и электрической энергии. Фото Виктора КУДИНОВА Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

