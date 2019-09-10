Платеж в одно окно. Или в один клик...

С 2015 года зарегистрировать «личный кабинет» можно и на официальном сайте Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края. Доступ к сервису имеют как физические, так и юридические лица. Для предоставления доступа в «личный кабинет» пользователю необходимо заполнить заявление о подключении услуги, бланк которого можно скачать с сайта ФКР. В заявлении на открытие личного кабинета указываются основные паспортные данные собственника, адрес регистрации, контактные данные, а также сведения о лицевом счете. Заявку на подключение услуги можно отправить по электронной почте info@fkr25.ru; срок ее рассмотрения составляет пять рабочих дней. После регистрации личного кабинета и первого входа в него рекомендуется сменить пароль. Благодаря личному кабинету на сайте регионального ФКР собственник может получить детальную информацию по своему лицевому счету и распечатать квитанцию за нужный месяц. Для граждан, имеющих в собственности несколько помещений в многоквартирных домах, предусмотрена возможность добавления новых лицевых счетов – для этого необходимо указать номер необходимого ЛС и прикрепить правоустанавливающий документ.