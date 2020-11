Участники сообщества Friends for Leadership приняли участие в ВЭФ-2019

Фонд Росконгресс совместно с партнерами провел международную встречу сообщества молодых лидеров и предпринимателей Friends for Leadership в рамках Восточного экономического форума – 2019 4-6 сентября во Владивостоке

Фонд Росконгресс совместно с партнерами провел международную встречу сообщества молодых лидеров и предпринимателей Friends for Leadership в рамках Восточного экономического форума – 2019 4-6 сентября во Владивостоке. Участие в формате приняли 25 представителей Индии, Японии, США, Республики Корея, Уругвая, Швейцарии, Нигерии и России. Friends for Leadership – постоянно действующий международный пул иностранной молодежи, вовлеченной в продвижение многосторонних экономических и гуманитарных проектов по пяти направлениям: социальное предпринимательство, технологии, образование, умные и устойчивые города, Цели устойчивого развития. За несколько дней работы Форума участники провели ряд сессий деловой программы и в рамках «Пространства доверия» Фонда Росконгресс. Так, руководитель международных проектов Международного форума БРИКС из Индии Ришабх Сетхи выступил в роли модератора сессии об экономической активности молодежи России и Индии и докладчиком на сессии о СМИ как мягкой силе мировой экономики, а координатор по Африке в Art Shapers Дэвид Окпатума модерировал сессию про роль молодежи в создании и развитии комфортной городской среды. С участниками сообщества встретились президент Российской академии наук Александр Сергеев и заместитель руководителя Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Алексей Бондарук. Также были организованы встречи с известными российскими и зарубежными экспертами, представителями бизнеса, СМИ и общественных организаций. В рамках Восточного экономического форума – 2019 также состоялась II Конференция-Диалог молодых дипломатов АТР, организованная Советом молодых дипломатов МИД России для наращивания неформальных связей между сотрудниками внешнеполитических ведомств. 5 сентября перед участниками конференции выступил помощник директора Фонда Росконгресс по молодежной политике Роман Чуков с презентацией сообщества Friends for Leadership, а 6 сентября участники конференции провели совместный деловой обед с представителями международного пула молодых лидеров и предпринимателей, обсудив проекты участников и впечатления от Восточного экономического форума – 2019. Молодые лидеры приняли активное участие и в мероприятиях «Улицы Дальнего Востока», где некоторые представители сообщества вошли в жюри конкурса красоты «Краса Улицы Дальнего Востока», а также поучаствовали в презентации открытия Центра имени Махатма Ганди Дальневосточного федерального университета в Молодежном павильоне. «Мы были рады предоставить возможность молодым и активным предпринимателям, политикам, дипломатам, ученым и общественным деятелям площадку для обмена лучшими практиками и конкретными бизнес-проектами для продвижения и масштабирования. Все больше молодежи проявляет интерес к форматам Friends for Leadership в рамках основных мероприятий Фонда Росконгресс, а некоторые проекты участников уже были представлены в ООН и на других крупных международных площадках, включая молодежный саммит G20. Надеемся, что молодые лидеры и предприниматели с пользой провели эти несколько дней во Владивостоке и разъезжаются обратно в свои страны с новыми знаниями, контактами и соглашениями о намерениях совместной реализации проектов. Мы планируем и дальше развивать это направление и приглашаем партнеров к совместной работе по продвижению проектов участников», — отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев. Досье "Золотого Рога": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2019 года пройдет 4–6 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru. Газета "Золотой Рог" - информационный партнер V Восточного экономического форума Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter