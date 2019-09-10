Участники сообщества Friends for Leadership приняли участие в ВЭФ-2019

«Мы были рады предоставить возможность молодым и активным предпринимателям, политикам, дипломатам, ученым и общественным деятелям площадку для обмена лучшими практиками и конкретными бизнес-проектами для продвижения и масштабирования. Все больше молодежи проявляет интерес к форматам Friends for Leadership в рамках основных мероприятий Фонда Росконгресс, а некоторые проекты участников уже были представлены в ООН и на других крупных международных площадках, включая молодежный саммит G20. Надеемся, что молодые лидеры и предприниматели с пользой провели эти несколько дней во Владивостоке и разъезжаются обратно в свои страны с новыми знаниями, контактами и соглашениями о намерениях совместной реализации проектов. Мы планируем и дальше развивать это направление и приглашаем партнеров к совместной работе по продвижению проектов участников», — отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев. Досье "Золотого Рога": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2019 года пройдет 4–6 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru. Газета "Золотой Рог" - информационный партнер V Восточного экономического форума Газета "Золотой Рог", Владивосток.