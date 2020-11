Уссурийск заманивает всех в хоровод

В городе пройдет очередной уникальный краевой фестиваль

В городе пройдет очередной уникальный краевой фестиваль С недавнего времени одним из культурных брендов Уссурийского городского округа по праву можно считать краевой фестиваль, объединяющий самобытные культуры разных народов и девяти диаспор, которые проживают на территории Приморского края. В преддверии Дня города Уссурийска, который выпадает в этом году на 15 сентября, о фестивале «Хоровод дружбы» газете «Золотой Рог» рассказала директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система» Елена ВОВК. Досье "Золотого Рога": МБУК «Централизованная клубная система» УГО включает в себя 23 обособленных структурных подразделения - 12 Домов культуры, 10 клубов и Центр народного творчества. На базе подразделений работают 192 клубных формирований различной направленности, которые посещают свыше 3000 участников. Дети, молодёжь и взрослые постигают азы хореографии, вокала, театрального мастерства, познают обычаи и традиции русского народа, овладевают особенностями декоративно-прикладного творчества и народных промыслов. В ЦКС - 7 коллективов, имеющих звание - Заслуженный, Образцовый и Народный. - Елена Анатольевна, расскажите о фестивале подробнее? - Открытый краевой фестиваль национальных культур «Хоровод дружбы» проводится с 2010 года на живописной поляне микрорайона Радужный в 12 км от Уссурийска. В 2012 году ему присвоен статус краевого, в 2013 году занял первое место в номинации «Лучшее событийное мероприятие в Приморском крае в сфере туризма» и получил право на использование слогана «Лидер туриндустрии Приморья-2013». В 2014 году фестиваль принял участие в конкурсе Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards, в региональном этапе конкурса в номинации «Лучший проект в области событийного туризма» фестиваль завоевал Гран-при, а в финале национальной премии, который проходил в г. Киров, фестиваль стал обладателем диплома третьей степени. Кроме того, в октябре 2014 года на втором конгрессе народов Приморского края «Хоровод Дружбы» получил высокую оценку за вклад в сохранение и развитие традиционной культуры Приморья. В этом году краевой фестиваль национальных культур «Хоровод дружбы» пройдет в Приморье 14 сентября. Гостей мероприятия ждет знакомство с самобытной культурой народов края и насыщенная развлекательная программа. - Фестиваль с каждым годом набирает обороты. О его популярности говорит ежегодный приток туристов. А как обстоит в этом году? - Если в 2012 году на мероприятие прибыли гости из 12 городов края, в 2013 - из 18 городов, то уже в 2014, 2015, 2016, 2017 годах это – 120 национальностей, более 90 творческих коллективов, более 200 мастеров декоративно-прикладного творчества, около 1000 участников концертной программы и более 5000 туристов из 21 муниципального образования Приморского края, а также других городов России: Иркутска, Новосибирска, Хабаровска, Тюмени, Санкт-Петербурга, республики Саха (Якутия) и гостей из дружественных стран Кореи и Китая. В 2018 году фестиваль не состоялся из-за паводка на территории Уссурийского городского округа. Но для участия в фестивале мы получили заявки от 24 муниципальных образований Приморского края, 3 субъектов Российской Федерации (ЕАО, Амурская область, Хабаровский край), гостей из дружественных стран - Кореи и Китая. В этом году мы ожидаем около 500 участников. «Хоровод дружбы» - это своеобразный культурный кластер, где посетитель, независимо от возраста, национальной или политической принадлежности, получает целый комплекс услуг. - В чем основные цели и задачи фестиваля? - Во-первых, гости знакомятся с самобытной культурой разных народов и девяти диаспор, проживающих на территории Приморского края. Участники мероприятия тематически оформляют свои площадки, к чему готовятся задолго до проведения Фестиваля. Здесь они представляют во всей красе свои обычаи и особенности национальной кухни, погружая гостей в атмосферу лучших традиций своего народа. Для диаспор ежегодно проводятся конкурсы, такие как «Национальный пирог», «Национальное подворье», «Чудо-урожай», «Национальная кукла». Во-вторых, особое место выделено 9 сельским территориям Уссурийского городского округа, на которых базируется 36 сельских населенных пунктов. Каждая из них творчески подходит к оформлению своих уголков и демонстрирует все, что есть в их поселениях - овощи и фрукты, соленья и самые разно- образные вкусные, а самое главное, полезные, экологически чистые продукты питания и блюда, которые гости охотно приобретают. В-третьих, для гостей фестиваля работает выставка-продажа изделий декоративно-прикладного творчества «Мастеровая слобода», представляющая работы мастеров округа и Приморского края, мастер – классы по различным направлениям: гончарное, прядильное мастерство, плетение лаптей и корзин, резьба по дереву, валяние, ленточное плетение, декупаж и многое другое. В этом году в выставке примут участие мастера из г. Благовещенска, Хабаровска. Культурно-историческое и природное наследие является фактором привлекательности для многих людей и широко используется в турбизнесе. Сегодня современных туристов интересует, чем в настоящее время живёт территория, какие события на ней происходят, каковы её стиль и ритм жизни. Поэтому в рамки Фестиваля включен брендинг территорий, и традиционно проводится конкурс «Лучший территориальный бренд». Если в 2010 году участниками этого конкурса были только сельские территории Уссурийского городского округа, то в 2017 – это 16 участников – территории, предприятия, организации. Особый интерес к этому конкурсу проявляют местные товаропроизводители, так как «Хоровод дружбы» способствует продвижению их бренда и узнаваемости всего Уссурийского городского округа на других территориях Приморского края. В-четвертых, на протяжении всего праздника мы погружаем гостей в мир сельской жизни, в атмосферу деревенского национального быта. Им предлагается принять участие в конкурсах, выставках, викторинах, народных развлечениях, играх, забавах и в работе тематических полян, окунаясь в атмосферу деревенского национального быта. Именно такая направленность приобщает детей и взрослых к национальным традициям, истории города, края, России. Кроме того, на поляне располагается 2 сцены. На центральной идут выступления творческих коллективов, на малой проходят конкурсно-развлекательные программы, розыгрыши, цирковые выступления. В-пятых, предприятия торговли и питания организуют для посетителей комфортные места отдыха со столиками и зонтиками. - Вероятно, мероприятие такого уровня требует немалых вложений? - Конечно, организация Фестиваля такого уровня была бы невозможна без привлечения спонсорских средств. В 2012 году партнерами фестиваля стали 5 компаний, в 2013 – 10, а в период с 2014 по 2017 их количество увеличилось до 16! Это наиболее популярные у населения радиостанции, журналы, местное телевидение, промышленные компании, рекламные агентства, учреждения торговли и банки. При бюджете фестиваля в 900 тыс. рублей, больше половины - средства наших партнеров. «Хоровод дружбы» ценен тем, что собирает людей разных возрастов, политических взглядов, увлечений. Кроме того, он дает территориям мощный мультипликативный эффект, поскольку выгоден и с коммерческой точки зрения, и с точки зрения повышения популярности не только Уссурийского городского округа, но и Приморского края. Это событие своим национальным колоритом привлекает непосредственных участников не только на время его проведения, но дает возможность рассмотрения вопросов о долгосрочных соглашениях о сотрудничестве. Ежегодно фестиваль посещают почетные гости, в числе которых - председатель Президиума Дальневосточного научно-методического центра культуры и искусства Академии культуры России Владимир ПЯТИН, который в своем интервью сказал: «На нашей территории проведение такого мероприятия важно, потому что население Дальневосточного региона формировалось в течение полутора столетий из людей разных национальностей. И они приезжали не друг к другу на территорию постоянного проживания, а на свободные земли, и на равных условиях их осваивали. Поэтому здесь сформировался особый стиль дальневосточного российского человека. Аналога этому типу в нашей стране, пожалуй, нет. Дальневосточников отличают как культурные, так и поведенческие особенности. Приезжая на запад, всегда можно выделить дальневосточников в толпе, потому что есть у них какой-то свой образ. Он, видимо, воспитался в условиях местной природы, условиях слияния культур. Такой фестиваль важен, здесь люди могу показать, что они не забыли свои истоки. И они представляют национальные родники, которые впадают в российскую культуру. Фестиваль имеет статус краевого, но хотелось бы, чтобы он стал дальневосточным, и в Уссурийске для этого есть все условия. Здесь сохранилась за 25 лет в новой стране вся сеть культурно-просветительских учреждений, которые были при советской власти. Есть база, на которой такие фестивали можно готовить». Досье "Золотого Рога": Уссурийск был основан в 1866 году переселенцами из Астраханской и Воронежской губерний как село Никольское. В конце 19 века село разрастается, превращается в торговый центр. В апреле 1898 года по царскому указу село Никольское и сопровождающие его поселки были преобразованы в город. Новый город получил имя Никольск. К началу 20 века население города составило 15 тыс. человек. После Русско-японской войны Никольск превратился в один из крупных торговых и промышленных центров на Дальнем Востоке России. В 1913 году город занимает четвёртое место, после Владивостока, Благовещенска, Хабаровска, по численности населения в Дальневосточном регионе. В 1926 году город был переименован в Никольск-Уссурийский, для того чтобы отличать его от Никольска в Вологодской области. С 1935 года город получил название Ворошилов, по фамилии советского военачальника Климента ВОРОШИЛОВА. В 1957 году город переименовали в Уссурийск. Современный Уссурийск является крупным промышленным центром Дальнего Востока. На фото: Елена Вовк: «Хоровод дружбы» - это своеобразный культурный кластер, где посетитель, независимо от возраста, национальной или политической принадлежности, получает отличное настроение и целый комплекс услуг». Фото автора Анна МАЦОВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

