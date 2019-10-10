МегаФон даст возможность абонентам платить кэшбэком за услуги связи

Новые тарифы МегаФон, дополняющие линейку "Включайся", обещают возможность реальной экономии, - согласен Алексей Бойко, аналитик агентства MForum Analytics. - Стаж абонента считается не от момента перехода на новый тариф, а от даты заключения договора с МегаФон. И если абонент переходил с тарифа на тариф, на подсчет стажа это не влияет, все засчитывается со дня заключения договора, стаж копится. И если он уже превысил 2 года, как у меня, например, то кэшбэк на услуги достигнет 30% от абонплаты и ваших затрат в международном роуминге, это действительно много!