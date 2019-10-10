На Сахалине будут бороться с "серыми" зарплатами

На Сахалине будут бороться с "серыми" зарплатами

10 октября 2019, 15:37
Бизнес
Первые результаты этой работы станут известны в декабре

Первые результаты этой работы станут известны в декабре

Такую информацию губернатор Валерий Лимаренко озвучил на встрече с островными объединениями рабочих Для решения этой задачи в регионе создадут экспертную группу, в которую войдут представители власти, профсоюзов, союза промышленников и работодателей области, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области. – Люди, которые получают "серую" зарплату, рискуют остаться без достойной пенсии. Мы не должны этого допустить. Будем работать, засучив рукава. Нужно, чтобы профсоюзы нам в этом помогли. Также следует выявить рабочих, семьи которых сегодня находятся за чертой бедности. Причем пофамильно. Необходимо проанализировать причины низких зарплат и устранить их. С каждым работодателем будем работать индивидуально, – отметил Валерий Лимаренко. Первые результаты этой работы станут известны в декабре. К этому времени специалисты должны собрать информацию о недобросовестных предприятиях. Её доложат губернатору на следующей рабочей встрече. На ней же будут определены конкретные действия для решения проблем "серых" и низких зарплат. – Борьба с бедностью – очень важное направление. Мы его поддерживаем. Сейчас нам надо определиться – на каких предприятиях, в каких сферах экономики зарплата проседает настолько, что людям едва хватает на жизнь. Будем сотрудничать с руководством региона в этой работе, – рассказал председатель областного союза организаций профсоюзов Анатолий Крутченко. А Константин Сухоребрик – председатель Союза промышленников и предпринимателей Сахалинской области – отметил, что к работе следует подключить налоговые органы. – Мы очень заинтересованы в том, чтобы зарплата на предприятиях области была достойной. От этого зависит наша жизнь, благополучие наших семей. Мы подключимся к этой работе. Очень своевременное и правильное решение, – поделился Константин Сухоребрик. Эта работа – часть стратегии руководства области по борьбе с бедностью, которую начали реализовывать на островах в 2019 году. Валерий Лимаренко призвал профсоюзы активнее пользоваться мерами поддержки, которые были разработаны правительством региона. Подробнее с ними можно ознакомиться на сайте областного министерства социальной защиты: https://msz.admsakhalin.ru Журнал "Дальневосточный капитал".

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