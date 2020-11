Во Владивостоке состоится встреча с руководителем команды CityBranding

Во Владивостоке состоится встреча с руководителем команды CityBranding Во Владивостоке 10 октября состоится встреча-лекция с Василием Дубейковским, руководителем команды CityBranding. Тема встречи - «Брендинг территорий как инструмент развития города и края». Событие организовано Инвестиционным агентством Приморского края и Сообществом урбанистов во Владивостоке "Решение. Город". Досье "Дальневосточного капитала": Василий Дубейковский, руководитель команды CityBranding. Лидер проектов по брендингу Добрянки (Пермский край), Урюпинска (Волгоградская область), Костомукши (Карелия), Сарова (Нижегородская область), Осинников (Кемеровская область), Ангарска (Иркутская область), Свияжска и Болгара (Татарстан), Павловского Посада (Подмосковье). Автор книг «Делай как Урюпинск», «Бренд города? 35 ответов!», моделей и методов территориального брендинга. Активный житель Урюпинска. На встрече будут обсуждаться темы и вопросы: Что такое бренд территории, чем отличается бренд от логотипа? Чем бренд полезен для города и края, его жителей? Действительно ли это работает в России? Практические кейсы, истории успеха и неудач российских городов Стоит ли думать о брендинге, когда у нас падают мосты и смывает дороги? Как это работает в малых городах? Когда нет денег. Сколько это стоит и какой эффект приносит в цифрах? Как заработать на бренде? Бренд города и края: нужны ли оба и как они сосуществуют вместе? Кто инициирует разработку бренда и формирует заказ и как сделать это грамотно? Как правильно использовать созданный бренд? Как сделать так, чтобы его использование вышло за рамки департамента заказчика? Как добиться принятия бренда и его ценностей жителями, бизнесом и общественными организациями и превратить их в носителей бренда? Что-такое соучаствующее проектирование? Какие конкретно шаги нужно сделать прямо сейчас, чтобы запустить разработку бренда у себя в городе? Встреча состоится 10 октября с 18.30 до 20.30 в конферец-зала Центра содействия молодежи (г. Владивосток, ул. Посьетская, 14, 2 этаж (вход с наружной лестницы) Контактный телефон: + 7 924 436 54 30 Предварительно необходимо пройти регистрацию (бесплатно) Журнал "Дальневосточный капитал".

