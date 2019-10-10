Вакансия с зарплатой от 4 100 EUR открылась в Приморье

«К «дорогим» кандидатам, вполне логично, что компании предъявляют достаточно высокие требования, которые можно разделить на профессиональные и личные качества. Например, к первым можно отнести наличие диплома об образовании, знание последних новинок в отрасли, опыт управления проектами и людьми, знание иностранных языков. Что касается личных качеств, то многие работодатели отмечают, что сотрудник им нужен целеустремленный, нацеленный на результат, с высокими коммуникативными навыками и лидерскими качествами».