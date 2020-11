Вакансия с зарплатой от 4 100 EUR открылась в Приморье

Эксперты проанализировали вакансии за месяц и подготовили рейтинг самых дорогих предложений

Эксперты проанализировали вакансии за месяц и подготовили рейтинг самых дорогих предложений Лидером рейтинга hh.ru стала вакансия в Приморском крае для разработчика с зарплатой от 4 100 EUR. Второе место у предложения Хабаровского края для директора по IT, которому предлагают зарплату от 300 000 рублей. Данному специалисту предстоит работать в Китае. Третья строчку у вакансии для начальника перегрузочного комплекса с вознаграждением от 230 000 рублей. Комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter ФО: «К «дорогим» кандидатам, вполне логично, что компании предъявляют достаточно высокие требования, которые можно разделить на профессиональные и личные качества. Например, к первым можно отнести наличие диплома об образовании, знание последних новинок в отрасли, опыт управления проектами и людьми, знание иностранных языков. Что касается личных качеств, то многие работодатели отмечают, что сотрудник им нужен целеустремленный, нацеленный на результат, с высокими коммуникативными навыками и лидерскими качествами». Рейтинг вакансий Приморский край, Salesforce разработчик от 4 100 EUR https://hh.ru/vacancy/33554307 Хабаровский край, Директор по IT от 300 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/33402346 Камчатский край, Начальник перегрузочного комплекса от 230 000 до 250 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/33476241 Магаданская область, Главный механик от 200 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/33510744 Хабаровский край, Главный инженер от 200 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/33732514 Сахалинская область, Коммерческий директор от 200 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/33921689 Приморский край, Менеджер по закупкам (в Китай) от 200 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/33765641 Сахалинская область, Руководитель проекта от 200 000 руб. https://hh.ru/vacancy/33703258 Приморский край, Директор филиала (индустриальное питание) от 200 000 до 250 000 руб. https://hh.ru/vacancy/33774735 Амурская область, Рефмеханик от 190 000 до 250 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/33036938 Саха (Якутия), Заместитель главного инженера по буровзрывным работам от 190 000 до 200 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/33518674 Саха (Якутия), Главный инженер подземный от 180 000 до 200 000 руб. https://hh.ru/vacancy/33732514 Приморский край, Главный специалист по инженерным системам и коммуникациям от 170 000 руб. https://hh.ru/vacancy/33798375 Магаданская область, Начальник ЗИФ от 170 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/33868669 Республика Бурятия, Территориальный менеджер по продаже алкоголя от 150 000 руб. https://hh.ru/vacancy/33479087 Исследование проводилось 7-9 октября 2019 г. Досье "Дальневосточного капитала": HeadHunter (hh.ru) (NASDAQ: HHR) – крупнейшая онлайн-рекрутинг платформа в России, клиентами которой являются порядка 250 тыс. компаний. Обширная база кандидатов HeadHunter содержит более 40 млн резюме, а среднее дневное количество вакансий превышает 680 тыс. По данным SimilarWeb, HeadHunter занимает третье место в мире по популярности среди порталов по поиску работы и сотрудников. Журнал "Дальневосточный капитал".

