Вакансия с зарплатой от 4 100 EUR открылась в Приморье

Вакансия с зарплатой от 4 100 EUR открылась в Приморье

10 октября 2019, 17:40
Бизнес
Эксперты проанализировали вакансии за месяц и подготовили рейтинг самых дорогих предложений

Эксперты проанализировали вакансии за месяц и подготовили рейтинг самых дорогих предложений

Лидером рейтинга hh.ru стала вакансия в Приморском крае для разработчика с зарплатой от 4 100 EUR.

Второе место у предложения Хабаровского края для директора по IT, которому предлагают зарплату от 300 000 рублей. Данному специалисту предстоит работать в Китае. Третья строчку у вакансии для начальника перегрузочного комплекса с вознаграждением от 230 000 рублей.

Комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter ФО:

«К «дорогим» кандидатам, вполне логично, что компании предъявляют достаточно высокие требования, которые можно разделить на профессиональные и личные качества. Например, к первым можно отнести наличие диплома об образовании, знание последних новинок в отрасли, опыт управления проектами и людьми, знание иностранных языков. Что касается личных качеств, то многие работодатели отмечают, что сотрудник им нужен целеустремленный, нацеленный на результат, с высокими коммуникативными навыками и лидерскими качествами».

Рейтинг вакансий

Приморский край, Salesforce разработчик от 4 100 EUR https://hh.ru/vacancy/33554307

Хабаровский край, Директор по IT от 300 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/33402346

Камчатский край, Начальник перегрузочного комплекса от 230 000 до 250 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/33476241

Магаданская область, Главный механик от 200 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/33510744

Хабаровский край, Главный инженер от 200 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/33732514

Сахалинская область, Коммерческий директор от 200 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/33921689

Приморский край, Менеджер по закупкам (в Китай) от 200 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/33765641

Сахалинская область, Руководитель проекта от 200 000 руб. https://hh.ru/vacancy/33703258

Приморский край, Директор филиала (индустриальное питание) от 200 000 до 250 000 руб. https://hh.ru/vacancy/33774735

Амурская область, Рефмеханик от 190 000 до 250 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/33036938

Саха (Якутия), Заместитель главного инженера по буровзрывным работам от 190 000 до 200 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/33518674

Саха (Якутия), Главный инженер подземный от 180 000 до 200 000 руб. https://hh.ru/vacancy/33732514

Приморский край, Главный специалист по инженерным системам и коммуникациям от 170 000 руб. https://hh.ru/vacancy/33798375

Магаданская область, Начальник ЗИФ от 170 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/33868669

Республика Бурятия, Территориальный менеджер по продаже алкоголя от 150 000 руб. https://hh.ru/vacancy/33479087

Исследование проводилось 7-9 октября 2019 г.

Досье "Дальневосточного капитала": HeadHunter (hh.ru) (NASDAQ: HHR) – крупнейшая онлайн-рекрутинг платформа в России, клиентами которой являются порядка 250 тыс. компаний. Обширная база кандидатов HeadHunter содержит более 40 млн резюме, а среднее дневное количество вакансий превышает 680 тыс. По данным SimilarWeb, HeadHunter занимает третье место в мире по популярности среди порталов по поиску работы и сотрудников.

Журнал "Дальневосточный капитал".

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