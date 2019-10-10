Владивосток продолжает терять лес

Для того, чтобы во Владивосток подавалась электроэнергия, необходимы обслуживающие ЛЭП просеки. Но, чтобы подавать ее еще больше, просеки нужны шире. Видимо такова логика решения, того, что можно наблюдать на просеке, по которой проходят две ЛЭП за ботаническим садом во Владивостоке.