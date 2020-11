Владивосток продолжает терять лес

В столице Приморья ежегодно по разным причинам вырубаются десятки гектаров лесов, являющихся легкими города

В столице Приморья ежегодно по разным причинам вырубаются десятки гектаров лесов, являющихся легкими города. На этот раз вырубка затронула еще один из наиболее любимых многими район пригородного леса в бассейне реки Седанка. Для того, чтобы во Владивосток подавалась электроэнергия, необходимы обслуживающие ЛЭП просеки. Но, чтобы подавать ее еще больше, просеки нужны шире. Видимо такова логика решения, того, что можно наблюдать на просеке, по которой проходят две ЛЭП за ботаническим садом во Владивостоке. Здесь на ширину около 10 метров вдоль имевшейся просеки был повален девственный лес, который чем-то мешал нужному делу. То ли этим увеличена санитарная зона, то ли здесь пройдет еще одна ЛЭП. Отметим, что эксперты считают, что во Владивостоке ЛЭП желательно убирать под землю – подавать энергию кабелями, что должно сохранять дефицитную в городе землю для иных важных целей. Вероятно, для вырубки зеленого друга у энергетиков была очень уважительная причина, и мы надеемся, что они сообщат – какая. Фото автора Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

