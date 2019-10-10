Жителей Приморья зовут отметить день рождения казино Tigre de Cristal

Согласно плану развития игорной зоны, утвержденному Правительством РФ, таких гостинично-развлекательных комплексов с казино должно быть построено еще не менее 10-ти к 2025 году. На сегодняшний день заключено семь соглашений на общую сумму 74 миллиарда рублей. Когда объекты заработают в полную силу, только в бюджет Приморья будет поступать 3,2 миллиарда рублей в год. Первый и пока единственный в игорной зоне отель с казино приносит в госбюджет почти полмиллиарда рублей ежегодно. Больше половины от этой суммы – в бюджет Приморья, а это 9% от всей суммы налогов краевого бюджета.