На пути к грамотному разукрупнению бизнеса

Предлагаемая к разукрупнению компания к этому моменту имеет в своём составе одно или несколько подразделений, необходимость в которых возникла когда-то, а сейчас она сомнительна. Прибыль минимальна, издержки растут и перспективы не видно. Чаще всего такие подразделения находятся вне технологической цепочки и всё больше вынуждены ориентироваться на поиск и выполнение сторонних заказов. На этом этапе предстоит подтвердить экономическую целесообразность разделения, либо отказаться от него. Для этого необходимо предоставить фактическую самостоятельность проблемным подразделениям, как финансовую, так и в вопросах принятия решений. Срок для такого эксперимента должен быть достаточным для анализа, то есть, не короче полного производственного и финансового цикла предприятия.