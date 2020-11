На пути к грамотному разукрупнению бизнеса

Ещё несколько лет назад дробление – разделение компании на несколько юридических лиц – было одним из способов вполне легального налогового планирования. Но с годами ситуация изменилась, и дробление стало одной из самых опасных налоговых схем. Налоговая служба не устаёт выпускать все новые и новые рекомендации.

Разукрупнение – это процедура, к которой предприниматели обращаются в двух случаях: если условно-постоянные издержки стабильно высоки из-за необходимости содержать непрофильные структуры и подразделения;

если есть реальная возможность снизить налоговую нагрузку через дробление на структуры с упрощённым налогообложением. Какой бы ни была цель владельца бизнеса, стоит помнить, что пристальное внимание контролирующих органов к вновь созданным предприятиям будет обеспечено. Следует учитывать положения статьи 54.1 Налогового кодекса Российской Федерации, согласно которым, не допускается искажение сведений о фактах хозяйственной жизни или об объектах налогообложения, которые отражены в бухгалтерском и (или) налоговом отчёте и (или) налоговой отчётности. Иными словами, если у сделки налогоплательщика отсутствует деловая цель, то налоговая выгода, полученная по этой сделке, считается незаконной. Давайте разберёмся, как «разукрупниться» без ошибок, получить ожидаемый результат и, главное, не нарушить действующее законодательство. Шаг 1 – «Экспериментальный» Предлагаемая к разукрупнению компания к этому моменту имеет в своём составе одно или несколько подразделений, необходимость в которых возникла когда-то, а сейчас она сомнительна. Прибыль минимальна, издержки растут и перспективы не видно. Чаще всего такие подразделения находятся вне технологической цепочки и всё больше вынуждены ориентироваться на поиск и выполнение сторонних заказов. На этом этапе предстоит подтвердить экономическую целесообразность разделения, либо отказаться от него. Для этого необходимо предоставить фактическую самостоятельность проблемным подразделениям, как финансовую, так и в вопросах принятия решений. Срок для такого эксперимента должен быть достаточным для анализа, то есть, не короче полного производственного и финансового цикла предприятия. Шаг 2 – «Аналитический» Важнейший для принятия решения! Хорошая идея – привлечь в группу специалистов независимого аналитика – консультанта. Важно не только увидеть изменения или их отсутствие. Необходимо уловить тенденцию и оценить перспективы. Результат анализа даёт возможность отказаться от идеи разделения в случае, если экономический эффект обособления не соответствуют нашим интересам. Шаг 3 – «Финансовое разделение» После принятия решения о разделении, начинаем с активов. Наличие достаточных оборотных средств и выделение части активов обязательно и является подтверждением законности и экономической целесообразности предстоящего дробления компании. Денежные средства образуемой самостоятельной структуры ни при каких условиях не могут находиться на счетах головной организации. Разделённые денежные потоки – обязательное условие. Шаг 4 – «Фактическое разделение» Начнём с кадров. Совмещение должностей одним человеком в двух или нескольких фирмах возможно, но в исключительных случаях. Если большинство сотрудников занимают одну и ту же должность в обеих компаниях – это первый признак реализации налоговой схемы и последствия неминуемы. Теперь на очереди партнёрские и производственные связи. Наличие контрагентов, никак не связанных с бывшим учредителем, очень важно. Например, если у новой фирмы только один партнёр – а именно, ваша компания, то это указывает на незаконное дробление. Тем более, если обе фирмы – части одной технологической цепочки или работают в связке «производство товара – сбыт». Руководство. При грамотном разделении в уставных документах мы не увидим учредителей «материнской» компании. Но стоит помнить, что аффилированность – плохая идея. Оформление компании на родственников и знакомых встречается нередко. Однако, если речь идёт о разукрупнении, то подобные действия при доказанной номинальности руководителя – повод для судебного разбирательства с контролирующими органами. Размещение. Разделитесь в пространстве, насколько это возможно. Цеха, офисы, склады, транспорт – совместное использование чего-то одного из этого списка, конечно, объяснимо. Полное совпадение – мошенническая схема. Привлечение для бухгалтерского и юридического сопровождения одних и тех же специалистов (фирм) тоже вызывает вопросы. Поэтому в этом вопросе лучше пойти на расходы по реальному обособлению. Это первое из того, что бросается в глаза. Смена адреса на новый, новое название и ребрендинг – очень правильные шаги. Шаг 5 – «Юридическое оформление» Преступая к юридическому оформлению процедуры разукрупнения, стоит ещё раз рассмотреть процесс и результат с точки зрения налоговой допустимости, удерживая контекст экономической целесообразности. Остановимся на тех решениях, которые являются маркером наличия у фирм единой структуры, то есть признаком формального, а не реального разделения. Наличие любого из них – повод для визита налогового инспектора. Наличие нескольких создаёт большие проблемы. У одной или нескольких образованных компаний показатели, ведущие к упрощенному налогообложению, имеют устойчивые пограничные значения;

Общие банковские расчётные счета, либо счета, связанные особыми транзакциями (полное регулярное списание средств с одного на другой);

Общие реквизиты, включая юридические и интернет-адреса;

Общее управление, выражающееся в составе учредителей и наёмных работников; в принятии единых решений, связанных во времени;

Общая политика в области цен;

Деятельность вновь образованных компаний имеет одну специфику, либо связана с одним технологическим или производственным процессом;

Разукрупнение по времени совпадает с ростом облагаемых доходов компании и с перспективой отмены упрощённой схемы налогообложения, применяемой ранее;

Разукрупнение не имело ярко выраженных экономических предпосылок и не привело к реальному росту совокупных экономических показателей;

Разукрупнение не имело объяснимой с точки зрения рыночных механизмов деловой цели. Уменьшение налоговой нагрузки считается деловой целью только в том случае, когда она является побочным результатом реализации основной цели;

Аффилированность. Необходимо помнить о том, что незаконное дробление бизнеса с целью ухода от уплаты налогов влечёт за собой штрафные санкции, предусмотренные пунктом 3 статьи 122 Налогового кодекса Российской Федерации (сорок процентов от неуплаченной суммы налогов). Руководители и собственники компании в таком случае могут быть привлечены к уголовной и субсидиарной ответственности. Таким образом, очевидно, что разукрупнение, как способ оптимизировать затраты, подходит не для каждого бизнеса. Как правило, разукрупнение более целесообразно для сложного бизнеса (когда осуществляется нескольких видов деятельности, например, производство и услуги). Задумываясь о процедуре разукрупнения, определите приоритеты, оцените риски и примите решение. Важно, чтобы оно оказалось правильным в долгосрочной перспективе. Удачи! Наталья ПРАЧЁВА, юрист

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter