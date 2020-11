Испытательный полигон островного типа

C треском провалились все без исключения проекты. И вот опять…

C треском провалились все без исключения проекты. И вот опять… За прошедшие десять лет федеральные власти и кураторы региона обещали сделать остров Русский и рекреационно-туристической зоной, и территорией опережающего развития, и научно-инновационной штаб-квартирой, и культурно-образовательным центром, и международным медицинским кластером, и тихой оффшорной заводью, и даже криптовалютной мегафермой. Сегодня можно констатировать, что с треском провалились все без исключения проекты. И вот опять… КРОМЕ ТОГО Два инвестпроекта в Приморье получат статус приоритетных Проекты базы отдыха «Мыс Крутой» и административно-гостиничного и торгово-развлекательного комплекса с аквапарком станут первыми в Приморье, которые получат статус приоритетных в рамках нового краевого закона о поддержке инвестиционных проектов в важных отраслях экономки. Соответствующее решение было принято на заседании Инвестсовета под руководством губернатора Приморского края Олега КОЖЕМЯКО на прошедшей неделе. Инвестиционный проект «Строительство базы отдыха «Мыс Крутой» предусматривает создание современного пляжно-гостиничного комплекса для круглогодичного отдыха, с развитой инфраструктурой и разнообразными вариантами для комфортного отдыха как жителей региона, так и туристов. Инициатива призвана стать настоящим флагманом комплексного развития всей бухты Лазурной. Еще один представленный проект - строительство административно-гостиничного и торгово-развлекательного комплекса с аквапарком в районе Первой речки, вдоль Некрасовского путепровода во Владивостоке. Проект призван стимулировать рост деловой активности, развивать сферу гостеприимства и семейных развлечений в городе. Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

