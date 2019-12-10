Крупный маслоэкстракционный завод создан в Благовещенске

«Сам продукт ликвидный – это соевое масло и соевые шроты, которые очень любят и ценят в Азии. Мы регулярно участвуем в выставках, и самостоятельно, и при поддержке Российского экспортного центра, поэтому я думаю, что экспорт будет только увеличиваться, - отмечает Степан. - На днях мы подписали контракт с Республикой Корея на экспорт пищевой сои для производства тофу. Сегодня основные поставки идут из США или Канады, а Дальний Восток только начинает заходить на эти рынки, потому что качество продукции очень высокое. Насколько я знаю, мы первая компания, которая подписала такой контракт именно с Республикой Кореей по пищевой сое».