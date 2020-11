Крупный маслоэкстракционный завод создан в Благовещенске

Завод перерабатывает около 70 тыс. тонн сои в год и экспортирует свою продукцию в ряд стран Азиатско-Тихоокеанского региона

Завод перерабатывает около 70 тыс. тонн сои в год и экспортирует свою продукцию в ряд стран Азиатско-Тихоокеанского региона Проект исполнительного директора "Соя АНК" Степана Инюточкина представлен в номинации «Молодые львы». «Это семейный бизнес, который изначально создавал мой отец. Помимо переработки, мы также выращиваем сою. Я начал участвовать в проекте в 2012 году, тогда же мы создали небольшой цех по переработке сои, где делали один достаточно простой продукт, - рассказывает Степан Инюточкин. – Затем мы увидели, что есть спрос, в том числе, на соевые шроты и соевое масло, поэтому решили, что будем и дальше развивать переработку. Мы захотели дать продукту добавленную стоимость и застраховать себя от колебаний на рынке, которые остро ощущаются при продаже сырья». По его словам, в 2014 году компания запустила первую линию маслоэкстракционного завода в Благовещенске, который позволяет перерабатывать в год около 70 тыс. тонн сои, производить 50 тыс. тонн соевого шрота (белковый компонент для комбикормов) и 10 тыс. тонн соевого масла. Первые поставки на экспорт начались в 2016 году в Китай: компания экспортировала соевое масло. В 2017 году компания открыла вторую линию по рафинации и упаковке соевого масла. Сегодня «Соя АНК» поставляет соевое масло в Китай, Республику Корею, КНДР и Вьетнам, в Японию – соевые шроты, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области. «Сам продукт ликвидный – это соевое масло и соевые шроты, которые очень любят и ценят в Азии. Мы регулярно участвуем в выставках, и самостоятельно, и при поддержке Российского экспортного центра, поэтому я думаю, что экспорт будет только увеличиваться, - отмечает Степан. - На днях мы подписали контракт с Республикой Корея на экспорт пищевой сои для производства тофу. Сегодня основные поставки идут из США или Канады, а Дальний Восток только начинает заходить на эти рынки, потому что качество продукции очень высокое. Насколько я знаю, мы первая компания, которая подписала такой контракт именно с Республикой Кореей по пищевой сое». Бизнесмен подчеркивает, что сам завод значим не только для Амурской области, но и для всего Дальнего Востока, потому что переработка всегда создает добавленную стоимость, что важно для развития экономики. Кроме того, на заводе создаются рабочие места, развивается отрасль в целом. «До этого в области фактически был только один такой маслоэкстракционный завод, был дефицит специалистов, опыта, науки. Но благодаря таким предприятиям начинает развиваться целая отрасль в регионе. Мы получаем опыт, люди учатся в разных направлениях – это и лаборатория, сама технология, подготовка сырья, инженерные службы все это изучают. Целая отрасль начинает развиваться, потому что люди получают опыт», - уверен Степан. Участие молодого лидера в конкурс поддерживают и в министерстве сельского хозяйства Амурской области. В номинации «Молодые львы» участвуют молодые предприниматели и управленцы в возрасте до 30 лет, внесших весомый вклад в развитие региона. Ежегодная общественно-деловая премия «Звезда Дальнего Востока» проводится с 2017 года в рамках фестиваля «Дни Дальнего Востока в Москве». За это время лауреатами премии стали 48 человек – представители бизнеса, общественных организаций и медиа. Цель премии – показать Дальний Восток как «территорию роста» и национальный приоритет в развитии России. Организаторами премии выступают Аппарат полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе, Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики при поддержке правительства Москвы. Официальный партнер премии: «Колмар». Партнеры: АО «Хабаровский аэропорт», «Байкальская горная компания» (группа компаний USM), АО «ОГК», ГК «Доброфлот». Журнал "Дальневосточный капитал".

