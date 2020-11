На Дальнем Востоке дан старт строительству резервной нитке нефтепровода ВСТО-2

На трассе "Восточная Сибирь – Тихий океан" развернулись работы по созданию дополнительной производственной инфраструктуры для обеспечения надежности и бесперебойности поставок нефти

На трассе "Восточная Сибирь – Тихий океан" развернулись работы по созданию дополнительной производственной инфраструктуры для обеспечения надежности и бесперебойности поставок нефти Дальневосточный филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство резервной нитки подводного перехода магистрального нефтепровода через реку Тунгуска на участке Сковородино – Козьмино трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан». По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение. Как сообщили корреспонденту ДВК в ДВ-филиале Госэкспертизы РФ, проектом предусмотрено строительство резервной нитки магистрального нефтепровода ВСТО-2 на переходе через реку Тунгуска. Проектируемый трубопровод длиной около 16 км пройдет параллельно основной нитке в действующем техническом коридоре коммуникаций магистрального нефтепровода ВСТО-2 от нефтеперекачивающей станции «Сковородино» до специализированного морского нефтепорта Козьмино. Трасса резервной нитки будет проложена под землей по равнинной местности надпойменных террас и через заболоченные поймы левых притоков реки Амур – рек Тунгуска и Старая Тунгуска. В ходе реализации проекта также будут установлены береговые узлы запорной арматуры, расположенные на основной нитке нефтепровода ВСТО-2. Параллельно проектируемому резервному трубопроводу проложат кабель волоконно-оптовой линии связи протяженностью 18,096 км. Кроме того, будут построены подъездные автомобильные дороги от притрассового проезда до проектируемых площадок трубопроводного оборудования и к площадкам ликвидации аварийных разливов нефти. Построить две такие площадки планируется ниже по течению реки Тунгуски. Напомним, магистральный нефтепровод «Восточная Сибирь – Тихий океан» общей протяженностью свыше 4,7 тыс. км построен в соответствии с распоряжением правительства России для транспортировки нефти с месторождений Восточной и Западной Сибири на нефтеперерабатывающие предприятия российского Дальнего Востока и рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 27 ноября 2019 года ПАО «Транснефть» в присутствии министра энергетики РФ Александра Новака осуществила перевод нефтеперекачивающих станций трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» в режим работы на максимальной мощности, в том числе на участке ВСТО-1 (Тайшет-Сковородино) до 80 млн тонн нефти в год, на участке ВСТО-2 (Сковородино-Козьмино) – до 50 млн тонн. Олег КУЛЬГИН. Журнал "Дальневосточный капитал".

