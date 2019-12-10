На Дальнем Востоке дан старт строительству резервной нитке нефтепровода ВСТО-2

27 ноября 2019 года ПАО «Транснефть» в присутствии министра энергетики РФ Александра Новака осуществила перевод нефтеперекачивающих станций трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» в режим работы на максимальной мощности, в том числе на участке ВСТО-1 (Тайшет-Сковородино) до 80 млн тонн нефти в год, на участке ВСТО-2 (Сковородино-Козьмино) – до 50 млн тонн.