Оскандалившийся траулер готовится выйти на новый промысел

То, есть если пограничники не признают, что они ошиблись в отношении компании «Примкраб», и официально не вынесут процессуальное решение прекратить административное производство в отношении «Примкраб», то самым мягким наказанием будет штраф в 53 миллиона рублей, при условии что судовладелец вину признает. Если дело дойдет до суда, то все зависит от решения суда. Если компания невиновна, то санкций не будет. Если суд признает компанию виновной в незаконном промысле, то может и судно конфисковать и штраф наложить. При этом у Росрыболовства могут появится основания начать процедуру расторжения договоров на вылов краба опилио в подзоне Приморья.