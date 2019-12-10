"Ростелеком" дарит месяц подписки на популярные фильмы и сериалы в Wink

Принять участие в акции и получить доступ к фильмам и сериалам можно, подключив подписку «Для праздников» в меню приставки Интерактивного ТВ или на сайте wink.rt.ru, в приложении Wink на телефоне и планшете или на телевизорах со Smart TV от Samsung и LG, а также на ТВ с ОС Android. После подключения подписки смотреть контент можно на любом устройстве под одной учетной записью.