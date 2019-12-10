В Хабаровском крае рухнул очередной лесопромышленный гигант

В Хабаровском крае рухнул очередной лесопромышленный гигант

10 декабря 2019, 17:41
Бизнес
В отношении одного из крупнейших лесоперерабатывающих предприятий Хабаровского края компании "Азия лес" принято судебное решение о введении внешнего наблюдения

В отношении одного из крупнейших лесоперерабатывающих предприятий Хабаровского края компании "Азия лес" принято судебное решение о введении внешнего наблюдения

Истцом выступил ВЭБ, которому компания задолжала 3,699 млрд рублей. Долги у хабаровских лесопереработчиков возникли по двум кредитным соглашениям от 2013 года. Заемные средства были направлены планировала направить на строительство инфраструктуры и приобретение техники.

Проблемы у ООО «Азия лес», работающей в Солнечном районе Хабаровского края, начались нынешней весной. Они связаны с тем, что руководителей компании стали «разрабатывать» в рамках расследования громкого дела о «лесной коррупции». Тогда были арестованы директор «Азии леса» Александр Пудовкин и бывший первый зампред правительства края Василий Шихалев. Впрочем, запрета на деятельность ООО вынесено не было, и 600 человек коллектива продолжили трудиться, правда с новым руководством.

Однако правительство Хабаровского края повело себя странно. Пообещав помочь выйти из трудной ситуации, оно фактически бросило предприятие на произвол судьбы, не выделив лесосеку для дальнейшей работы. Работники «Азия лес» провели ряд пикетов, но достучаться до чиновников местного Белого дома не смогли. Банкротство обречет на безработицу и оставит без средств к существованию около 2000 работников предприятия и членов их семей. ООО «Азия лес», к слову, принадлежит китайской международной компании «Сунлинь».

Это уже вторая крупная компания отрасли, которые испытывают серьезные трудности в Хабаровском крае. Ранее обрушился «Аркаим», без работы остались почти три тысячи работников. На месте этого лесного гиганта по чоереди образовалось еще несколько компаний, но они трудоустроили лишь десятую часть коллектива.

Таким образом, можно констатировать, что лесной комплекс Хабаровского края в 2019 году не только не сумел подняться с колен, но похоже, уже вообще лег несмотря на все обещания нового правительства края реанимировать отрасль. Наоборот, отчеты различных контролирующих органов из Хабаровского края пестрят сообщениями об очередных проделках нелегалов, наносящих местечковый ущерб от сотен тысяч рублей до десятков миллионов. Если же сложить весь выявленный ущерб и добавить к нему оставшиеся безнаказанными нелегальные поставки кругляка в Китая, то можно говорить о миллиардных ущербе природе и недостаче государственной казны.

Потеснить «черных лесорубов» с делян могли бы только официально зарегистрированные компании, ведущие легальные лесозаготовки, с белыми зарплатами, отчислениями налогов и социальными программами, но их по сути «добивают» в Хабаровском крае.

Олег КУЛЬГИН. Журнал "Дальневосточный капитал".

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