В Хабаровском крае рухнул очередной лесопромышленный гигант

Таким образом, можно констатировать, что лесной комплекс Хабаровского края в 2019 году не только не сумел подняться с колен, но похоже, уже вообще лег несмотря на все обещания нового правительства края реанимировать отрасль. Наоборот, отчеты различных контролирующих органов из Хабаровского края пестрят сообщениями об очередных проделках нелегалов, наносящих местечковый ущерб от сотен тысяч рублей до десятков миллионов. Если же сложить весь выявленный ущерб и добавить к нему оставшиеся безнаказанными нелегальные поставки кругляка в Китая, то можно говорить о миллиардных ущербе природе и недостаче государственной казны.