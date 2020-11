"В наших планах - 50 судозаходов в год"

Концепция "европейского города в Азии" сделала Владивосток популярным у туристов из стран АТР, уверен врио вице-губернатора Приморья Константин Шестаков

Концепция «европейского города в Азии» сделала Владивосток популярным у туристов из стран АТР, уверен врио вице-губернатора Приморья Константин Шестаков 16 декабря у Морского вокзала Владивостока пришвартуется круизное судно «Costa NeoRomantica». Этот судозаход будет 17-м по счету и финальным в уходящем году, ставшим рекордным по количеству туристов, посетивших Приморье. О том, почему жители соседних стран все чаще стремятся увидеть наш регион, корреспондент «Золотого Рога» спросил у врио вице-губернатора Приморья Константина ШЕСТАКОВА. - Каковы предварительные итоги 2019 года по объемам въездного турпотока? Какие мероприятия, проходящие в Приморье, вызывают наибольший интерес у иностранных туристов? - По итогам девяти месяцев общий въездной поток составил 632 тысячи человек. Мы рассчитываем, что прирост количества туристов, посетивших Приморский край в 2019 году, составит не менее 20% к уровню прошлого года. Ключевые страны въездного турпотока остались прежними – это Китай, Республика Корея, Япония. Причем, если в последние два-три года динамичный рост показывал турпоток из Республики Корея, то сейчас мы отмечаем аналогичную динамику со стороны Японии. Значительную часть тех, кто приезжает из этих стран во Владивосток, составляют индивидуальные туристы. Соответственно, запросы и интересы у них другие, нежели у тех, кто путешествует в группе. И мы видим, что самостоятельные путешественники, как правило, выбирают для поездки в Приморье даты, когда в регионе проходят крупные событийные мероприятия. Наибольший интерес вызывают гастрономические фестивали и праздники, культурные мероприятия. Эффект для экономики Приморского края виден сразу: в дни проведения событийных мероприятий прирост турпотока составляет минимум 30% к соседним датам. Мы ведем это, в том числе, по статистике посещения Приморской сцены Мариинского театра, Приморской филармонии, Приморской краевой картинной галереи. Например, не менее 20% посетителей фестиваля «Мариинский Владивосток» - это иностранцы. В несколько раз увеличилась посещаемость картинной галереи – нашим гостям интересен дух европейского города, за которым они едут во Владивосток. Поэтому событийных мероприятий, особенно общегородского формата, во Владивостоке должно быть как можно больше. Это сразу привлекает значительный поток к предпринимателям, работающим в центре города. Количество посещений увеличивается кратно! Мы намерены проводить интересные для туристов мероприятия не только в «высокий сезон», но и за его пределами, чтобы поддержать наших предпринимателей, ориентированных на туристов – гостиницы, общепит, транспорт, торговлю. Растет количество знаковых спортивных мероприятий, привлекающих во Владивосток большое количество туристов. Например, это уникальный для АТР ледовый полумарафон Vladivostok Ice Run, который, к слову, примерно совпадает с датами проведения гастрономических фестивалей наваги и корюшки. Если таких интересных, качественно организованных мероприятий будет больше, это ощутимо поддержит туристическую отрасль края. - 2019 год стал рекордным по количеству заходов круизных судов во Владивосток. Какую долю туристов, посетивших Приморье, составляют их пассажиры? - Если в 2018 году у нас было шесть судозаходов, то в 2019 году их количество составит 16. По объему туристов, прибывших на круизных судах, разница также колоссальная – 28 тысяч человек против 13 тысяч в прошлом году. Во Владивосток стали заходить суда совершенно другого класса, более вместительные. Количество пассажиров круизных судов – пока всего 5% от общего объема турпотока, и это говорит о том, что нам есть куда расти. В наших планах – достижение показателя в 50 судозаходов в год. Понятно, что это долгий и кропотливый труд. Поэтому мы не пропускаем ни одного крупного мероприятия, направленного на развитие круизного туризма в АТР. Перспективным, на мой взгляд, мог бы стать единый круизный продукт нескольких регионов Дальнего Востока, который бы предусматривал не только посещение Владивостока, но и других крупных тихоокеанских портов России. - Привязан ли график судозаходов к датам проведения в Приморье крупных событийных мероприятий? - Мы рекомендуем это делать, но окончательное решение принимают операторы круизных судов. Подстроить судозаход к событию сложнее, чем приурочить событие к судозаходу. А в целом круизный туризм – это сложный рынок, на который, в том числе, влияют отношения стран АТР. Наша задача – это максимально использовать шанс, который дает нам текущая геополитическая обстановка. - Из каких источников иностранцы узнают о проводимых в Приморье мероприятиях? - Крупные мероприятия обычно имеют хороший мультиязычный сайт. Кроме того, события популяризируются через социальные сети на целевых рынках, через Туристско-информационный центр Приморского края. В ближайших планах – плотная работа с китайской площадкой Ctrip, ориентированной на индивидуальных туристов. Мы хотим, чтобы молодежь из Китая приезжала в Приморье не только в составе организованных тургрупп, но и могла самостоятельно определить маршрут и составить собственное впечатление о крае. - Планируется ли в 2020 году «приземление» в Приморье новых авиаперевозчиков из других стран, помимо двух ведущих авиакомпаний Японии? - Это очень тонкая и чувствительная тема, и я не хотел бы озвучивать планы до тех пор, пока новые рейсы не появятся в расписании. Если же говорить о JAL и ANA, то мы уже видим и рейсы, и цены, и работу этих авиакомпаний по продвижению Владивостока как полноценной туристской дестинации, как «ближайшего европейского города». Они помогают нам в организации пресс-туров и блогеров, ориентированных на целевые рынки. Это полноценное партнерство, и с таким подходом работать очень легко. Я бы назвал их идеальными «игроками рынка». - Продолжается ли борьба с «теневым» турбизнесом, ориентированным на обслуживание прибывающих в Приморье тургрупп из КНР? - Начну с того, что основные игроки на этом рынке абсолютно понятны – это уполномоченные компании с российской и с китайской стороны. Для обеспечения максимально прозрачной работы этих компаний создана межведомственная комиссия, в которую входят все заинтересованные контролирующие структуры – ФСБ, МВД, Роспотребнадзор, таможня, налоговая служба и даже Центробанк. Мы ежеквартально направляем в ФНС и ЦБ информацию по объему въездного турпотока, чтобы коллеги могли сопоставить эти данные с информацией по налогам и движению средств на валютных счетах. Понятно, что если туркомпания привозит в Приморье 10 тысяч человек вместо 8 тысяч в прошлом году, то должен быть и адекватный объемам туристов объем переведенных средств, налоговых платежей. За полтора года работы в подобном формате ФНС и Центробанк увидели для себя практическую пользу, а Приморье увидело эффект в плане наполняемости бюджета. Это хороший и наглядный инструмент для повышения прозрачности рынка. Если говорить о работе «на земле», то в этом году проводится активная совместная работа с миграционным подразделением управления МВД по Приморскому краю. Специалисты администрации вместе с представителями МВД выезжали на объекты туристского показа, где проверялось наличие российского гида, работающего с тургруппой. Если они видели, что группу вел иностранец, это становилось поводом для вмешательства коллег из миграционной службы. И хотя таких случаев было немного, подчеркну, что подобную работу необходимо вести постоянно. В любой стране при организации крупного системного рынка находятся те, кто проверяет эту систему на прочность. И важно показать, что эта сфера находится под контролем государства. Кроме того, совместно с миграционной службой проверялось соблюдение требований по регистрации иностранных граждан в гостиницах, по трудоустройству граждан в точках общепита. Это был недвусмысленный посыл коллегам, которые организовывают свой бизнес не совсем честно. Добавлю, что сейчас мы ждем внедрения на федеральном уровне требований по обязательной аттестации гидов-переводчиков, которые будут сдавать специальный экзамен. Аттестация позволит обеспечить высокий уровень гидов, работающих с туристами в Приморье. Тем более, что обязанности по проведению экзамена планируется возложить на регионы. При оптимистичном развитии событий законопроект пройдет обсуждение в Госдуме РФ весной 2020 года. ВОПРОС РЕБРОМ - Каковы перспективы реконструкции погранпереходов на границе с КНР? Понятно, что решения принимаются на федеральном уровне, но есть ли динамика? - Росгранстрой регулярно информирует нас о ходе подготовки и экспертизы проектной документации, о предполагаемых сроках строительства. Есть четкие планы, зафиксированные профильным федеральным министерством. Наша общая задача состоит в том, чтобы обеспечить максимально удобную логистику для пересекающих границу людей и грузов. После реконструкции переходов важной задачей станет переход к увеличению времени работы пунктов пропуска, что потребует дополнительного технического оснащения. Люди, которые работают на погранпереходах сейчас, в их нынешнем состоянии - настоящие герои. И если мы пойдем по пути улучшения режима работы пунктов, то и условия труда для этих людей должны быть соответствующими. На фото: Константин Шестаков: «Эффект для экономики Приморского края от роста туризма виден сразу». Фото из архива Александр САЛКОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

